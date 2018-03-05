Политолог: США ведут себя с Россией "как испорченный органчик"

Президент РФ Владимир Путин исключил возможность выдачи США россиян, обвиняемых там "во вмешательстве" в выборы. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что Америка пытается замаскировать давнюю цивилизационную войну против РФ.

Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил Владимир Путин в интервью NBC.

"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", – подчеркнул президент.

Путин добавил, что обвиненные не представляли российские власти. "Что именно они сделали, я понятия не имею", – сказал он.

Президент также призвал американских коллег направить соответствующие материалы вместо того, чтобы "разговаривать с прессой". "Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", – сказал Путин.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в феврале опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

Документ, который готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц, в нем упомянуты 13 россиян. Все они во главе с ресторатором Евгением Пригожиным, по данным спецпрокурора, хотели, но так и не смогли повлиять на результаты выборов президента США.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что таким образом американцы пытаются замаскировать давнюю цивилизационную войну против России.

"Это борьба с вымышленным врагом, с вымышленными преступниками. И этой борьбой пытаются замаскировать давнюю цивилизационную войну против России. Совершенно очевидно, что никто не будет выдавать Америке граждан по надуманным обвинениям. Моя позиция такова: если бы было абсолютно доказано, что эти люди реально ответственны за результаты выборов в США, то они заслужили бы премии – 13 человек выбрали президента! А если серьезно, то все, что делается против России сегодня, делается с одной целью – затравить. И это не образное выражение. Есть понятие "моббинг" (от англ. mob – толпа) – это когда, например, крысы хотят затравить слабое животное, которое к ним прибилось. Но в своем послании Федеральному собранию наш президент очень четко описал параметры нашей "слабости". А американцы продолжают, как испорченный органчик у Салтыкова-Щедрина, повторять "Не потерплю!" и "Разорю!". Да не могут ничего сделать", – сказал Дмитрий Юрьев.

Москва не исключает, что ответит на возможные американские санкции против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

Обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство происходило, никогда не приводилось.

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