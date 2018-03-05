Политолог: США ведут себя с Россией "как испорченный органчик"

Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил Владимир Путин в интервью NBC.
"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", – подчеркнул президент.
Президент также призвал американских коллег направить соответствующие материалы вместо того, чтобы "разговаривать с прессой". "Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", – сказал Путин.
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в феврале опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.
Документ, который готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц, в нем упомянуты 13 россиян. Все они во главе с ресторатором Евгением Пригожиным, по данным спецпрокурора, хотели, но так и не смогли повлиять на результаты выборов президента США.
В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что таким образом американцы пытаются замаскировать давнюю цивилизационную войну против России.
"Это борьба с вымышленным врагом, с вымышленными преступниками. И этой борьбой пытаются замаскировать давнюю цивилизационную войну против России. Совершенно очевидно, что никто не будет выдавать Америке граждан по надуманным обвинениям. Моя позиция такова: если бы было абсолютно доказано, что эти люди реально ответственны за результаты выборов в США, то они заслужили бы премии – 13 человек выбрали президента! А если серьезно, то все, что делается против России сегодня, делается с одной целью – затравить. И это не образное выражение. Есть понятие "моббинг" (от англ. mob – толпа) – это когда, например, крысы хотят затравить слабое животное, которое к ним прибилось. Но в своем послании Федеральному собранию наш президент очень четко описал параметры нашей "слабости". А американцы продолжают, как испорченный органчик у Салтыкова-Щедрина, повторять "Не потерплю!" и "Разорю!". Да не могут ничего сделать", – сказал Дмитрий Юрьев.
Обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство происходило, никогда не приводилось.
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