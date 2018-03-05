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Политолог: США ведут себя с Россией "как испорченный органчик"

10:3805.03.2018
(обновлено: 11:23 05.03.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebЗдание Капитолия в ВашингтонеЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Saul Loeb
Президент РФ Владимир Путин исключил возможность выдачи США россиян, обвиняемых там "во вмешательстве" в выборы. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что Америка пытается замаскировать давнюю цивилизационную войну против РФ.

Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил Владимир Путин в интервью NBC.

"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", – подчеркнул президент.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017
© AP Photo / Patrick Semansky
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Путин добавил, что обвиненные не представляли российские власти. "Что именно они сделали, я понятия не имею", – сказал он.

Президент также призвал американских коллег направить соответствующие материалы вместо того, чтобы "разговаривать с прессой". "Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", – сказал Путин.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в феврале опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

Документ, который готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц, в нем упомянуты 13 россиян. Все они во главе с ресторатором Евгением Пригожиным, по данным спецпрокурора, хотели, но так и не смогли повлиять на результаты выборов президента США.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что таким образом американцы пытаются замаскировать давнюю цивилизационную войну против России.

"Это борьба с вымышленным врагом, с вымышленными преступниками. И  этой борьбой пытаются замаскировать давнюю цивилизационную войну против России. Совершенно очевидно, что никто не будет выдавать Америке граждан по надуманным обвинениям. Моя позиция такова: если бы было абсолютно доказано, что эти люди реально ответственны за результаты выборов в США, то они заслужили бы премии – 13 человек выбрали президента! А если серьезно, то все, что делается против России сегодня, делается с одной целью – затравить. И это не образное выражение. Есть понятие "моббинг" (от англ. mob – толпа) – это когда, например, крысы хотят затравить слабое животное, которое к ним прибилось. Но в своем послании Федеральному собранию наш президент очень четко описал параметры нашей "слабости". А американцы продолжают, как испорченный органчик у Салтыкова-Щедрина, повторять "Не потерплю!" и  "Разорю!". Да не могут ничего сделать", – сказал Дмитрий Юрьев.  

Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. 11 января 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Москва не исключает, что ответит на возможные американские санкции против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

Обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство происходило, никогда не приводилось.  

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Николаев
А нам похоже и выдумывать ничего не надо, обвиняй амеров в чем угодно и это будет правдой с кучей доказательств. Если брать наши выборы то достаточно показать претендентов которые получают подпитку с запада и которые выезжают на запад для того что бы поносить наше государство ( что в моем понятии является преступлением, изменой Родине ), вместо того что бы уехать туда отказаться от нашего гражданства принять их гражданство и уже заявляй как специалист по России, но такие спецы им там и даром не нужны.
11:12
05.03.2018
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vanyakraskov2
В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев сказал об оголтелой кампании информдавления в США против России: "... все, что делается против России сегодня, делается с одной целью – затравить.
Есть понятие "моббинг" (от англ. mob – толпа) – это когда, например, крысы хотят затравить слабое животное, которое к ним прибилось".
Неудачная терминология и сравнения по отношению к России (затравить, слабое, прибилось...) Очень неудачная терминология.
Рекомендую еще раз перечитать все Послание Путина. Еще раз! Для политолога очень полезно вообще вчитываться во все выступления ВВП.
11:22
05.03.2018
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