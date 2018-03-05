США обвинили Россию в игнорировании резолюции Совбеза ООН по Сирии. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik напомнил, кто именно незаконно находятся на территории суверенного государства.

Администрация США потребовала от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН.

"Режим (президента Сирии Башара) Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 Совета Безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении", — говорится в заявлении Белого дома.

Также в администрации США осудили "военное наступление, которое режим Асада при поддержке России и Ирана проводит против людей в Восточной Гуте" и обвинили власти Сирии и Россию в "убийстве невиновных гражданских лиц", а также во "лжи и неизбирательной силе".

Совбез ООН ранее принял резолюцию, которая требует от всех сторон прекращения столкновения и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. По данным российской стороны, террористы в Восточной Гуте пренебрегают документом и продолжают обстрелы.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявляло, что обвинения в несоблюдении Москвой обязательств в Сирии нацелены на сохранение экстремистского анклава в Восточной Гуте.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил, кто именно незаконно находятся на территории суверенного государства.

"Россия целиком и полностью выполняет все резолюции Совета Безопасности ООН. Нужно отметить, что сегодня практически единственная страна – наша страна – обеспечивает все возможное для недопущения гуманитарной катастрофы в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, мы производим точечные удары по террористам высокоточным, высокоэффективным оружием, от которого не страдают мирные жители. Если же говорить о позиции Соединенных Штатов Америки, то можно отметить, что впрямую грубо нарушают резолюцию Совбеза ООН именно США и их союзники, которые находятся незаконно, без приглашения, без оказания помощи Сирии. То есть, по сути, совершают агрессию в отношении суверенного государства", — сказал Юрий Швыткин.

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