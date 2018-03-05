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Политолог: Киев надеется на дивиденды в ситуации с поставками газа

08:5205.03.2018
(обновлено: 11:19 05.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудованиеГазовое оборудование
© РИА Новости / Стрингер
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Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского, заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал эти заявления.

Украина закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у "Газпрома", заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Витренко также поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа. По его словам, Украине после прекращения поставок газа от "Газпрома" необходимо было "продержаться одни сутки".

Здание ОАО Газпром в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Адвокат: "Газпром" – не благотворительная компания
"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", — написал Витренко в Facebook.

Помимо этого коммерческий директор "Нафтогаза" выразил уверенность, что "Газпром" "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку Украина смогла обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезла с газовой иглы России".

При этом Витренко заявил, что "Нафтогаз" "зарабатывает для украинцев, а не занимается расточительством".

Ранее "Газпром" прекратил поставки газа на Украину из-за отсутствия согласованного протокола о поставках. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов в арбитраже Стокгольма.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.

"Кроме отсутствия денег у Киева есть твердая, какая-то железная уверенность в том, что все, сделанное в отношении России, будет компенсировано. Не зря ведь президент Украины Петр Порошенко сказал, мол, разницу между ценой покупки, по которой они планировали закупать газ и той ценой, по которой им приходится покупать его по реверсу, "Газпром" "обязан компенсировать". Поэтому там так себя ведут. Платежи, действительно, огромные, за такие деньги Украина закупать газ не в силах. Но демонстрация того, что они окончательно разругались с Москвой, с "Газпромом", как они считают, рано или поздно принесет им такие дивиденды, которые позволят им все эти убытки перекрыть. Это главная причина всего", — сказал Андрей Суздальцев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
25 пользователей оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ole55445567
Сами не понимают, что творят. Всё в угоду своим хозяевам. Всё против народа Украины.
09:20
05.03.2018
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Александр Юсупов
Молодцы хохлы!!! Это они так решили? Россия обязана покупать для Украины газ, проданный Россией в Европу и дарить его Украине????
08:59
05.03.2018
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