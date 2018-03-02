Мнение: в Раде спорят "кто от кого произошел", потому что не знают историю

В Верховной раде оскорбились тем, что украинский язык произошел от русского. Как отметил в эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков, иной реакции от украинских парламентариев ожидать не стоило.

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук обвинил ООН в распространении "пропаганды" из-за инфографики, на которой украинский язык значился производным от русского.

Возмутившее парламентария изображение опубликовано на официальной странице ООН в Facebook.

Оно представляет собой инфографику в виде дерева, отражающую связи и родство между языками мира. В соответствии с иллюстрацией, украинский язык произошел от русского.

"Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно — украинского народа", — возмутился Тетерук.

По словам депутата, языковой вопрос является частью "гибридной войны" России против Украины. Он утверждает, что сейчас наблюдается "новый этап наступления", в который была вовлечена ООН.

В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков прокомментировал высказывание украинского парламентария.

"В очередной раз мы можем констатировать, что украинские депутаты плохо знают историю, ровно так же, как они плохо знают украинский язык. И русский, и украинский язык являются производными от одного древнерусского языка. В этой ситуации спорить и ругаться "кто от кого произошел" очень странно. Но от украинских депутатов мы ничего другого ожидать не можем", — сказал Николай Стариков.



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