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Мнение: Венгрия будет добиваться санкций ЕС в отношении Украины

15:2102.03.2018
(обновлено: 15:22 02.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера СияртоВстреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Глава МИД Венгрии обвинил Украину в нанесении "ударов в спину" Европе. В эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко назвал беспрецедентным решение украинского Конституционного суда об отмене закона об основах государственной языковой политики.

МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины об отмене закона об основах государственной языковой политики. Заявление опубликовано на сайте министерства.

По словам главы ведомства Петера Сиярто, Украина проводит "жестокие атаки" на нацменьшинства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AFP 2018 / DPA/Bernd von Jutrczenka
Мнение: Украине придется изменить закон об образовании
"Серия связанных действий началась с закона "Об образовании", продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь достигла апогея с отменой закона о языке, который позволял меньшинствам использовать их родной язык", – заявил он.

Сиярто отметил, что такая ситуация была бы невозможна в правовом государстве.

Украина ожидает от Европы солидарности и в то же время "наносит удар в спину" такими действиями, считает министр. Он подчеркнул, что Будапешт не поддержит стремление Киева к интеграции с Европой, пока права меньшинств не восстановят.

Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сильно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Закон об основах государственной языковой политики, принятый в 2012 году, предусматривал возможность официального использования региональных языков – то есть тех, который считают родным более 10% населения соответствующей области. Верховная рада проголосовала за его отмену вскоре после смены власти в стране в 2014 году, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал его не соответствующим основному закону Украины.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, который является автором проекта этого закона, назвал решение Конституционного суда беспрецедентным.     

"Решение, конечно же, беспрецедентное. И я считаю его незаконным по следующим причинам. Конституционный суд принимает решение по делам по стандартной процедуре – не более года, а данное дело находилось в суде более пяти лет. Кроме того, было принято решение не о самом законе, а о процедуре его принятия. К этому решению Конституционного суда гораздо больше вопросов, чем ответов. Но самое главное: я связывался с частью судей Конституционного суда на протяжении этих пяти лет, и они говорили, что на них оказывается колоссальное давление с целью принятия этого антиконституционного решения", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, это решение может стать причиной введения санкций ЕС против Киева.

"Этим решением Украина отбросила себя назад, потому что у нее есть обязательства по хартии региональных языков или языков меньшинств. Кроме того, проект закона был согласован и рекомендован комитетом министров Совета Европы, Венецианской комиссией. Думаю, венгерское, румынское, польское сообщества, чьи права на Украине сейчас резко ограничены, будут добиваться того, чтобы в отношении Украины были введены те или иные санкции. Потому что это не просто нарушение прав человека. Защита языковых прав человека – один из базовых принципов Евросоюза", – отметил Вадим Колесниченко.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Scipio.pk
До выборов остался месяц, хотя по сравнению с Путиным который рассказывал сказки про ракеты с ядерным двигателем песни венгерского правительства это мелочь...
15:33
02.03.2018
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