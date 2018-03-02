"У них память – как у рыбок". Политолог о реакции Запада на слова Путина

В Пентагоне заявили, что не удивлены словами президента РФ Владимира Путина о новейших стратегических вооружениях России. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будут развиваться события.

Минобороны США заявило, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.

"Мы не удивлены заявлениями (Путина, – ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", – сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Кроме того, во время брифинга Уайт заявила, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств. При этом в Белом доме выразили уверенность, что с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". "Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", – говорится в заявлении Сандерс.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин дал свою оценку реакции Запада на послание президента РФ.

"У наших западных партнеров память – как у рыбок: они помнят последние три секунды развития геополитической ситуации. И это позволяет им "ставить телегу впереди лошади". И наш президент как раз для людей с такой короткой памятью несколько раз артикулировал, что наш ответ – это именно ответ. То есть ответные меры на агрессивные шаги Запада. А это и новые районы дислокации ПРО, это и приближение НАТО к границам России, это и поддержка госпереворота на Украине, агрессия в Сирии, агрессия в Ираке, приведшая к появлению "Исламского государства"*. Если продолжать, будет список на несколько страниц того, что сделали американцы. И теперь, когда мы, успокаивая свое собственное население, показали, что нам есть чем защищаться – но при этом, как еще раз сказал президент, ни на кого нападать не собираемся – эти ребята на Западе среагировали линейно, чем поставили себя в очень глупую ситуацию", – считает Алексей Мухин.

Он предположил, как дальше будут развиваться события.

"Сейчас их генералы будут успокаивать западное общество, а в обществе будет зреть запрос на то, что с русскими надо договариваться – это обязательно произойдет через некоторое время… Европейские элиты наверняка будут озабочены этой проблематикой. Если США разворачивают на территории Европы тактическое ядерное оружие, оно располагается в Германии и в других странах, и если у России есть чем ответить, то европейское общество тоже будет оказывать давление на своих политиков: дескать, оно нам надо? То есть, мы здесь применили принципы политического дзюдо", – считает Алексей Мухин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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