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"У них память – как у рыбок". Политолог о реакции Запада на слова Путина

15:0402.03.2018
(обновлено: 15:37 02.03.2018)
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CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
В Пентагоне заявили, что не удивлены словами президента РФ Владимира Путина о новейших стратегических вооружениях России. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будут развиваться события.

Минобороны США заявило, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию. 

"Мы не удивлены заявлениями (Путина, – ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", – сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт. 

Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
"Лукавство и ревность". Военный эксперт о реакции США на новое оружие РФ
Кроме того, во время брифинга Уайт заявила, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств. При этом в Белом доме выразили уверенность, что с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". "Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", – говорится в заявлении Сандерс.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин  дал свою оценку реакции Запада на послание президента РФ. 

"У наших западных партнеров память – как у рыбок: они помнят последние три секунды развития геополитической ситуации. И это позволяет им "ставить телегу впереди лошади". И наш президент как раз для людей с такой короткой памятью несколько раз артикулировал, что наш ответ – это именно ответ. То есть ответные меры на агрессивные шаги Запада. А это и новые районы дислокации ПРО, это и приближение НАТО к границам России, это и поддержка госпереворота на Украине, агрессия в Сирии, агрессия в Ираке, приведшая к появлению "Исламского государства"*. Если продолжать, будет список на несколько страниц того, что сделали американцы. И теперь, когда мы, успокаивая свое собственное население, показали, что нам есть чем защищаться – но при этом, как еще раз сказал президент, ни на кого нападать не собираемся – эти ребята на Западе среагировали линейно, чем поставили себя в очень глупую ситуацию", – считает Алексей Мухин. 

Он предположил, как дальше будут развиваться события. 

"Сейчас их генералы будут успокаивать западное общество, а в обществе будет зреть запрос на то, что с русскими надо договариваться – это обязательно произойдет через некоторое время… Европейские элиты наверняка будут озабочены этой проблематикой. Если США разворачивают на территории Европы тактическое ядерное оружие, оно располагается в Германии и в других странах, и если у России есть чем ответить, то европейское общество тоже будет оказывать давление на своих политиков: дескать, оно нам надо? То есть, мы здесь применили принципы политического дзюдо", – считает Алексей Мухин.   

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Комментарии
23 пользователя оставили 31 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Viktor Durba
Всё правильно,это было сказано для Европы.Пусть думают прежде чем размещать Американские ракеты. А то как болванчики, кивают Америке.
16:09
02.03.2018
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Дмитрий Снайпер
Обыкновенная реакция страха "да я не против тебя..." такой нелепый ответ страха, защитная позиция нападающего: обычно это сводится к миру, когда нападающий чувствует своё поражение...
16:06
02.03.2018
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