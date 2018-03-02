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Эксперт рассказал, зачем США покупают у Украины танк "Оплот"

13:4702.03.2018
(обновлено: 15:06 02.03.2018)
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкТанк Т-84У Оплот Вооруженных сил УкраиныТанк Т-84У Оплот Вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Украина поставит один танк "Оплот" в США, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин высказал мнение, что американцев украинская модификация советского танка может заинтересовать только в одном случае.

Украинский завод имени Малышева поставит в США один танк "Оплот", передает агентство "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Поставка будет осуществлена через государственную компанию-спецэкспортера", – говорится в сообщении.

Полигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе
© РИА Новости / Стрингер
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По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь "идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной".

"Оплот" – украинская модификация советского танка Т-80, принятого на вооружение в 1976 году.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что американскую сторону "Оплот" может заинтересовать только в единственном случае.

"Танк "Оплот" – далеко не самый лучший бывший танк Советской армии, переделанный украинцами. Я не думаю, что американцы будут его закупать для своих нужд. Это может быть сделано для поставок в третьи страны, не более того. Наверное, кто-нибудь в них заинтересован по одной простой причине – это ценовая разница. Скажем, суперсовременные танки могут отличаться по цене от менее современных в 10-15 раз, а от танка "Оплот" – примерно в 100 раз. Представляете себе? Поэтому это делается с целью купить ширпотреб. Например, наш танк Т-90 раз в 15-20 дороже, чем "Оплот", плюс украинцы могут демпинговать. Вот из-за этой дешевизны этот ширпотреб и может покупаться. И я бы очень скептически относился к тому, что говорит украинская сторона. Разговор о якобы изучении украинских технологий – это либо стеб, либо сознательное искажение действительности. "Оплот" вообще не имеет никакого отношения к эффективным вооружениям", – сказал Алексей  Подберезкин.     

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк Оплот во время открытия выставки Сила непобедимого в Киеве
© AP Photo / Pool/ Mykola Lazarenko
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В январе завод имени Малышева сообщил, что отправил партию "Оплотов" в Таиланд. Контракт на поставку танков в эту страну Украина подписала еще в 2011 году, а выполнить его должна была до конца 2014-го. Однако сроки поставок несколько раз переносились, и в результате в начале прошлого года Минобороны Таиланда разорвало контракт, перейдя на танки китайского производства.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Поздно кому то его втюхивать все давно известно качество "укр техники" !!!
14:03
02.03.2018
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