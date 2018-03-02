По его мнению, российской компании этот шаг обойдется в сотни миллионов долларов. Коболев также заявил, что теперь Киев не обязан выкупать 4 млрд кубометров газа у "Газпрома".
"Это действия "Газпрома", которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент – поставщик и которые, я думаю, будут стоить "Газпрому" многих политических проблем в Европе", – заявил глава "Нафтогаза".
В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 млрд долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд. "Газпром" не согласился с этим решением.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik разъяснил ситуацию.
"Для того, чтобы начать поставку газа "Нафтогазу", нужно подписать дополнительное соглашение, потому что Стокгольмский арбитраж изменил условия контракта и для начала поставок надо внести дополнение в соответствии с решениями арбитража. "Нафтогаз" это понимать не хочет и подписывать ничего не хочет, поэтому "Газпром" не может начать поставки. Естественно, что "Нафтогаз" пытается вывернуть ситуацию в свою пользу и заявляет, что "Газпром" отказывается исполнять свои обязательства. Но "Газпром" не отказывается – он настаивает на юридически корректном оформлении", – сказал Игорь Юшков.
По его мнению, вернуть украинскую компанию к конструктивному взаимодействию можно было бы при участии европейских представителей.
"В реальности для нормального взаимодействия, я думаю, можно было бы обеим сторонам обратиться в тот же Стокгольмский арбитраж за консультациями, разъяснениями порядка осуществления его решений. Потому что на двусторонней основе, мы видим, сотрудничать с "Нафтогазом" очень сложно, это не получается. Абсолютно такая же история была, когда по так называемому "зимнему пакету" (поставок) подписывали трехсторонние соглашения (с участием представителей ЕС, – ред.). Когда в процессе участвуют европейцы, "Нафтогаз" ведет себя наиболее конструктивно, потому что там не позволяют ему совершать какие-то непродуманные действия", – сказал Игорь Юшков.
Также арбитраж снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема. При этом ценообразование изменили с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.
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