Политолог о поставках Javelin: для провокации Киеву нужна команда

Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin и ракет к ним. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин отметил, что эти поставки будут способствовать нарастанию напряженности вокруг Донбасса.

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму в 47 млн долларов, сообщили в Пентагоне. Теперь стороны могут заключить контракт.

В американском оборонном ведомстве добавили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на соответствующий запрос украинского правительства.

При этом, согласно сделке, правительство США не будет нести никаких дополнительных обязательств перед украинской стороной.

В американском военном ведомстве также заявили, что продажа Киеву комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, заявляя, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что поставки американского оружия будут способствовать нарастанию напряженности вокруг Донбасса.

"Дополнительная милитаризация Украины, безусловно, не пойдет на пользу переговорам по реализации Минских соглашений и урегулированию ситуации. В чисто психологическом плане эти поставки могут подействовать на "горячие головы" в Киеве и подтолкнуть их на какие-то авантюры. Но при этом нужно учитывать, что Javelin наиболее эффективны при отражении танкового наступления, а насколько мы понимаем, ничего такого (самопровозглашенные) республики Донбасса не планируют. Поэтому в чисто военном плане эти комплексы мало что изменят, а вот в политическом смысле это будет способствовать нарастанию напряженности", – считает Владимир Жарихин.

В то же время, по его мнению, Киев не пойдет на крупномасштабные провокации в Донбассе без ясно выраженного согласия США.

"Все-таки, какое бы оружие Украине ни предоставлялось, решать вопрос о начале какого-либо военного конфликта, военного наступления будут не в Киеве, а в Вашингтоне. И пока, у меня такое впечатление, Вашингтон воздерживается от того, чтобы дать команду на осуществление крупномасштабной провокации. Посмотрим, что будет в дальнейшем", – сказал Владимир Жарихин.

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