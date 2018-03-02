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Политолог: Путин показал, что наша страна – "в хорошей форме"

Сюжет:
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию (192)
08:4902.03.2018
(обновлено: 10:33 02.03.2018)
011980
CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
В Пентагоне прокомментировали слова президента России о новейшем стратегическом вооружении. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что подобной реакции в США можно было ожидать.

Минобороны США заявило, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию. 

"Мы не удивлены заявлениями (Путина, – ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", – сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт. Кроме того, во время брифинга Уайт заявила, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Мнение: на Западе после демонстрации нового оружия РФ будет легкая истерика
Заявления президента России Владимира Путина о новых системах вооружений содержали новую для США информацию, отметила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. 

"Мы увидели там некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали на протяжении некоторого времени. Кое-какую информацию правительство США не могло вам (журналистам) предоставить", – сказала Науэрт.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств. При этом в Белом доме выразили уверенность, что с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". "Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", – говорится в заявлении Сандерс.

Реакцию в США на послание президента РФ Федеральному собранию прокомментировал в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Владимир Оленченко. По его мнению, заранее можно было предположить, что в Вашингтоне постараются "не заметить", что новые системы вооружений, о которых говорил Владимир Путин – это ответные меры со стороны России на агрессивные шаги США.          

"Реакция США была ожидаемой. Между тем, послание, с которым выступил наш президент, было направлено не на то, чтобы задеть США или какую-нибудь другую страну, оно было нацелено на то, чтобы показать, что наша страна находится "в хорошей форме", находится на высоком уровне технологического развития и ясно осознает свои задачи и цели. А это, во-первых – обеспечить развитие и улучшение благосостояние населения. И второе – мы способны гарантировать свой суверенитет и у нас для этого есть все инструменты, и, главное,  сильный моральный дух. И, как мне кажется, в послании была косвенная подсказка американцам, что не надо навязывать нам новую гонку вооружений. Потому что мы в состоянии эту гонку выдержать – это первое. И второе – сама эта гонка бесперспективна, а что касается нашей страны, то она чувствует себя уверенно, настроена на развитие и хотела бы делать это в мирных целях", – сказал  Владимир Оленченко.          

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Политолог: в послании президента есть сигнал Западу
Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Глава государства подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении западными странами стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. 

Президент рассказал о новейших образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

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