Политолог: в послании президента есть сигнал Западу

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о принципиально новых образцах вооружений страны. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло, эта часть речи президента была обращена, в том числе, к западным партнерам.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о принципиально новых образцах вооружений страны.

До создания ядерного оружия никто из зарубежных партнеров не хотел по существу разговаривать с Россией и никто не слушал, им стоит послушать сейчас, сказал президент.

"Мы не делали никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам. Повторяю, это был 2004 год. Тоже удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии – все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – сказал Путин.

Глава государства сообщил о начале активной фазы испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", кадры испытаний были продемонстрированы на видео.

Президент также рассказал, что новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название "Кинжал", она уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны. Кроме того, Путин отметил, что в РФ создан подводный беспилотник для очень больших глубин и межконтинентальных расстояний, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей сегодняшние показатели всех кораблей.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что эта часть речи была обращена, в том числе, к Западу.

"Заключительная часть послания касалась обороны и новых видов вооружений. У меня сложилось впечатление, что эта часть послания скорее адресована нашим западным партнерам, которые также внимательно следят за программным выступлением президента. Его ключевая фраза о том, что очень долгое время Запад нас не слышал, прислушайтесь хотя бы сейчас, пока гонка вооружений не подвела экономики Запада к краю пропасти – вот это как раз является лейтмотивом. Это некое предупреждение тем нашим западным партнерам, которые все еще не рассматривают Россию в качестве полноправного международного актора", – сказал Андрей Манойло.