Военный эксперт: "Сармат" не сможет перехватить ни одна система ПРО

Возможности "Сармата" позволяют преодолевать ПРО, заявил Владимир Путин. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал видеозапись испытаний нового ракетного комплекса, показанную на оглашении президентом послания Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию показал видеозапись первых испытаний стратегического ракетного комплекса "Сармат".

Новый ракетный комплекс будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, сообщил президент.

"Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность ее блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО", – сказал Путин.

По словам президента, в данный момент Министерство обороны России и предприятия ракетно-космической отрасли приступили к активной стадии испытаний "Сармата" с тяжелой межконтинентальной ракетой.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, за счет чего смогут преодолеваться системы противоракетной обороны.

"Сегодня у нас есть крылатые ракеты с малогабаритным ядерным двигателем, который позволяет этим ракетам летать на бесконечно большую дальность. Думаю, что таким образом президент дал понять, что боеголовки "Сармата" будут именно такими – гиперзвуковыми, они будут летать не только по баллистической кривой, но и зигзагом, меняя свою высоту по курсу и по крену, и огибая рельеф местности. Такую ракету, которая летает с гиперзвуковой скоростью, не в состоянии перехватить ни одна система противоракетной обороны – существующая и перспективная", — сказал Виктор Литовкин.

По данным из открытых источников, "Сармат" сможет поразить любую цель на дальности от 11 до 15 тысяч километров. Одна ракета будет нести до 15 боевых блоков индивидуального наведения мощностью до 750 килотонн каждый. В декабре 2017 года МБР успешно прошла бросковые испытания на космодроме Плесецк, все оборудование сработало в штатном режиме. Принятие комплекса "Сармат" на вооружение ожидается в 2019-2020 годах.

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