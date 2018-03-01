Военный эксперт: "Сармат" не сможет перехватить ни одна система ПРО

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию показал видеозапись первых испытаний стратегического ракетного комплекса "Сармат".
Новый ракетный комплекс будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, сообщил президент.
По словам президента, в данный момент Министерство обороны России и предприятия ракетно-космической отрасли приступили к активной стадии испытаний "Сармата" с тяжелой межконтинентальной ракетой.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, за счет чего смогут преодолеваться системы противоракетной обороны.
"Сегодня у нас есть крылатые ракеты с малогабаритным ядерным двигателем, который позволяет этим ракетам летать на бесконечно большую дальность. Думаю, что таким образом президент дал понять, что боеголовки "Сармата" будут именно такими – гиперзвуковыми, они будут летать не только по баллистической кривой, но и зигзагом, меняя свою высоту по курсу и по крену, и огибая рельеф местности. Такую ракету, которая летает с гиперзвуковой скоростью, не в состоянии перехватить ни одна система противоракетной обороны – существующая и перспективная", — сказал Виктор Литовкин.
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