Аналитик рассказал, ожидать ли новой "газовой войны" между РФ и Украиной

"Газпром" сообщил, что не будет поставлять газ на Украину из-за отсутствия допсоглашения к контракту. В "Нафтогазе" назвали это невыполнением решения Стокгольмского арбитража. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik аналитик Роман Ткачук.

"Газпром" пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту.

Оно необходимо для начала поставок, отметил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

В "Нафтогазе" заявили, что расценивают этот шаг как невыполнение решения Стокгольмского арбитража и намерены требовать от российского холдинга компенсации убытков.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за поставок газа на Украину. В декабре прошлого года суд вынес вердикт, обязав "Нафтогаз" выплатить российской компании 2 млрд долларов за уже поставленное топливо.

Также арбитраж снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема. При этом ценообразование изменили с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

Накануне Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов США.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

"Газпром" не согласен с решением арбитража по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит. Российский холдинг заявил, что будет защищать свои права всеми законными способами.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук.

"Решение арбитража, скорее всего, окончательное и какие-то апелляции к изменениям вряд ли приведут, поэтому, думаю, стороны будут договариваться. Когда они договорятся, возможно, какая-то часть поставок будет осуществляться в счет претензий "Нафтогаза" к "Газпрому". А начало следующей "газовой войны" я ожидаю после 2019 года, то есть после окончания текущего соглашения (между "Газпромом" и "Нафтогазом", – ред.)", – сказал Роман Ткачук.

Он напомнил, что решение Стокгольмского арбитража исходит из того, что "Нафтофгаз" снова будет напрямую покупать газ у "Газпрома" – и это для самой украинской компании выгоднее, чем реверсные поставки из Европы.

"Реверсный газ обходится Украине несколько дороже по сравнению с прямыми поставками от "Газпрома". Но, очевидно, это объяснялось некой принципиальной установкой Киева – не покупать газ у "Газпрома". Сейчас уже есть предпосылки, чтобы Украина делала закупки напрямую у "Газпрома". Для Украины это существенные объемы, а для "Газпрома" это, по сути, не так уж важно: по сравнению с объемами экспорта в Европу доля Украины в закупках очень мала, а "Газпрому" важно обеспечить транзит", – отметил Роман Ткачук.

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