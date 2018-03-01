Мнение: на Западе после демонстрации нового оружия РФ будет легкая истерика

В ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал об испытании образцов новейшего оружия. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин, в случае применения такого оружия, агрессор понесет невосполнимые потери.

Обладание новыми вооружениями дает России серьезное преимущество, делает ее неуязвимой для систем ПРО и ПВО, заявил президент России Владимир Путин.

"Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют", – сказал президент в обращении к Федеральному собранию.

Он добавил, что ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием.

"Уважаемые друзья, у России такое оружие есть", – заметил Путин.

В ходе оглашения послания были продемонстрированы кадры испытаний образцов новейшего оружия. Это стратегический ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", гиперзвуковой ракетный комплекс и боевая лазерная установка.

Разработки не противоречат международным соглашениям, сказал российский лидер.

"Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть", – подчеркнул президент.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил, что речь идет о новом качестве оружия.

"Можно сделать вывод, что совершенствуется "бумеранг", и агрессор понесет невосполнимые потери, в случае агрессии против России. Возмездие будет однозначно. Поэтому и демонстрировались те виды вооружений, которые способны достичь вероятного противника "за большой лужей". Чтобы стало понятно – такие вооружения у нас есть. Хочу отметить: речь идет о новом качестве оружия. Как будут реагировать наши партнеры на это – посмотрим. Думаю, что будет легкая истерика. Но сколько было с нашей стороны мирных инициатив, сколько мы говорили: "Ребята, давайте не будем мериться, кто круче". Теперь посмотрим, что они скажут после выступления президента", – сказал Александр Жилин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.