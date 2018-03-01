Мнение: сбережение и благополучие народа России – это целеполагание страны

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в своей речи президент заявил, что стране необходим прорыв в обеспечении благополучия граждан. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов отметил, что эта тема является ключевой.

Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Послание носило ярко выраженный социально-экономический характер. В своей речи Путин заявил, что стране необходим прорыв в сфере обеспечения благополучия граждан. По его словам, роль и позиции различных государств определяют не столько природные ресурсы и производственные мощности, сколько люди.

"Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан, именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв", – сказал президент.

Глава государства отметил, что прочный фундамент для этого создан. "И потому сегодня мы можем ставить и решать задачи нового уровня", – считает он.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал эту тему ключевой.

"Эта идея, я думаю, является ключевой для развития страны, это по сути целеполагание страны. Причем, заметьте, идея сбережения прозвучала в речи президента даже дважды: сбережение народа и сбережение здоровья. Одно без другого невозможно. Вот такое отношение к людям – гуманная основа той программы, которую выстраивает наш президент, и она очень важна. Потому что все направлено на то, чтобы каждый человек в нашей стране стал жить лучше. Акцентирование, концентрация внимания на каждом человеке, на его проблемах, его уровне социального обеспечения – это, как мне кажется, одно из основных содержаний данной речи", – сказал Владимир Шаповалов.

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