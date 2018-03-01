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Сенатор: послание президента "охладит" наших западных партнеров

15:2801.03.2018
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Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, продемонстрированное во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собраниюИзображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, продемонстрированное во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что ничего подобного новому российскому ракетному оружию в мире нет. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил: граждане РФ должны знать, что их безопасность надежно защищена.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что ничего подобного новому российскому ракетному вооружению ни у кого в мире нет.

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мнение: с новым вооружением РФ начинает качественно доминировать над США
Путин в ходе послания напомнил, что в конце 2017 года на центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Президент сообщил, что проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

Далее в ходе послания были продемонстрированы кадры испытания Россией ракеты с ядерной энергоустановкой.

"Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", –  сказал Путин.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik предположил, как будет воспринята эта часть послания Федеральному собранию за рубежом и внутри страны. 

"Мне кажется, это охладит пыл некоторых наших "партнеров" на Западе, которые сделали ставку на решение вопросов силовым методом: продвигаясь к нашим границам, наращивая объемы вооружений. Президент показал, что этот путь для взаимоотношений с Россией – абсолютно бесперспективный. Потому что нас этим не запугать, и лучше решать все проблемы за столом переговоров – мы всегда открыты для этого. Во-вторых, конечно, на фоне усиливающегося давления на Россию президент показал нашему народу, что нам опасаться за свою безопасность не нужно: наша Родина надежно защищена", – сказал Владимир Джабаров. 

Он также отметил, что послание содержит важный сигнал друзьям и союзникам России.

"Президент несколько раз отметил, что нападать мы ни на кого не собираемся. При этом нужно, чтобы наши недруги знали: Российская Федерация всегда готова отразить удар. И если последует удар по нашим союзникам, мы будем расценивать это как удар по нашей стране, и ответ будет незамедлительным, мгновенным", – отметил Владимир Джабаров. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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kashkirov.u
Первое с чего начали наши ,,союзники'-' это уничтожение оборонки во время правления Горбачёва и с успехом завершили при БНЕ. Восстановив оборонный потенциал страны мы тем самым сохранили её целостность и пустили локомотив на мирные рельсы.
16:44
01.03.2018
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politon
ракетами и пушками народ не накормишь, западные партнеры потирают руки и пьют шампанское опять наступают на те же грабли, что и совок наступал, но с одним очень странным исключением в СССР о разработках молчали, а тут треплют на каждом углу, что ооочень подозрительно
16:38
01.03.2018
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gelava
Гонка вооружений уже один раз сгубила СССР !
Осталось только по трибуне башмаком постучать, как Хрущёв, --- кузькину мать !!!
Печально, что путинский режим сталкивает Россию на путь КНДР !!!
15:52
01.03.2018
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