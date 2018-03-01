РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Польский эксперт: спасти Европу от холода было по силам только "Газпрому"

15:0501.03.2018
(обновлено: 15:06 01.03.2018)
03380
© Fotolia / Roman Sigaev Пламя газа и символ ЕвросоюзаПламя газа и символ Евросоюза
© Fotolia / Roman Sigaev
"Газпром" в течение последних семи дней неоднократно обновлял рекорды по экспорту газа в Европу, где установилась аномально низкая температура. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал польский эксперт рынка газа и нефти Анджей Шчесняк.

"Газпром" в минувшие дни неоднократно обновлял рекорды по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье.

Так, 28 февраля газовый холдинг сообщил, что накануне  был в очередной раз обновлен исторический суточный максимум – потребителям в дальнем зарубежье было поставлено 695,1 млн кубометров природного газа. Рекордные объемы экспортных поставок были зафиксированы в "Газпроме" седьмой день подряд. Предыдущее пиковое значение – 666,8 млн кубометров – было отмечено 26 февраля.

Рабочий на нефтяном месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В ожидании рекорда. Ничто так не согреет Европе душу зимой, как газ из РФ
"Газпром" бьет рекорды по экспорту газа на фоне аномальных холодов, которые пришли в Европу на прошлой неделе. В Риме выпавший снег парализовал городскую жизнь, в Италии и Франции затруднено транспортное сообщение. Местные СМИ называют арктический циклон "Сибирскими морозами",  "Зверем с востока" и "Москва-Париж".

Польский эксперт рынка газа и  нефти Анджей Шчесняк в интервью Sputnik Polska отметил, что в нынешних экстремальных погодных условиях спасти жителей европейских стран от холода было под силу только "Газпрому".   

"Погода – субстанция цикличная: то потеплеет, то снова идет холод, так всегда. Но сейчас создалась очень трудная ситуация, ибо Евросоюз, включая Польшу, уходит от сжигания угля, делая акцент главным образом на восстанавливаемые источники энергии вроде ветряков и солнечных батарей. Но сейчас они не могут помочь. Вот почему на спасение жителей европейских стран от холода в этой кризисной ситуации пришел "Газпром" с его огромными запасами природного газа. И чем больше связей будет между структурами ЕС и "Газпрома" – вспомним, скажем, газопроводы "Ямал" и "Братство" –  тем сильнее Европа ощутит свою энергетическую безопасность. Что касается других поставщиков газа, скажем, Норвегии или Алжира,  то они явно проигрывают "Газпрому". Если кто-то в Европе захотел бы купить для жителей своего государства сжиженный газ, то, сделав заказ, пришлось бы ждать доставки по крайней мере в течение двух недель. А "Газпром" – тот важный игрок, чья реакция мгновенна. Думаю, что в обозримом будущем "Газпром" останется главным игроком на газовом рынке  Европы", – сказал Анджей Шчесняк. 

По его мнению, те европейские страны, которые напрямую сотрудничают с "Газпромом", тем самым усиливают как позиции своего бизнеса, так и свои политические позиции. Это касается, по словам эксперта, и проекта "Северный поток-2".

"Как первый проект "Северный поток", так и второй, а также другие газопроводы из России – все они в равной мере являются проектами как бизнеса, так и политики. История вообще любит повторения, а в данной геополитической ситуации главным игроком, который не хочет, чтобы между Россией и Европой развивались хорошие отношения, являются США. Так было еще во времена президента (США Рональда) Рейгана, то же самое мы видим сейчас. США считают, что хорошие отношения ЕС с Россией, а ранее с Советским Союзом станут угрозой для позиций США на Старом континенте. Мы видим, что немцы делают ставку на защиту своих интересов в сфере бизнеса, они хотят, чтобы после прокладки газопровода "Северный поток-2" их страна стала главным распределителем дешевого российского газа по всей Европе, позиция Германии очень сильна. Вот почему немцы так энергично пробивают через структуры ЕС более доброжелательное отношение к этому проекту вопреки недовольству США. А Польша еще в 90-е годы  ХХ века сделала главную ставку не на защиту собственных интересов в бизнесе и экономике, а на укрепление политического союза с США. Это, разумеется, привело к определенным результатам. Слова властей Польши якобы о защите польских интересов в бизнесе являются лишь прикрытием для реальной сути дела", – считает Анджей Шчесняк. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена