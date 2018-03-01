Польский эксперт: спасти Европу от холода было по силам только "Газпрому"

"Газпром" в течение последних семи дней неоднократно обновлял рекорды по экспорту газа в Европу, где установилась аномально низкая температура. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал польский эксперт рынка газа и нефти Анджей Шчесняк.

"Газпром" в минувшие дни неоднократно обновлял рекорды по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье.

Так, 28 февраля газовый холдинг сообщил, что накануне был в очередной раз обновлен исторический суточный максимум – потребителям в дальнем зарубежье было поставлено 695,1 млн кубометров природного газа. Рекордные объемы экспортных поставок были зафиксированы в "Газпроме" седьмой день подряд. Предыдущее пиковое значение – 666,8 млн кубометров – было отмечено 26 февраля.

"Газпром" бьет рекорды по экспорту газа на фоне аномальных холодов, которые пришли в Европу на прошлой неделе. В Риме выпавший снег парализовал городскую жизнь, в Италии и Франции затруднено транспортное сообщение. Местные СМИ называют арктический циклон "Сибирскими морозами", "Зверем с востока" и "Москва-Париж".

Польский эксперт рынка газа и нефти Анджей Шчесняк в интервью Sputnik Polska отметил, что в нынешних экстремальных погодных условиях спасти жителей европейских стран от холода было под силу только "Газпрому".

"Погода – субстанция цикличная: то потеплеет, то снова идет холод, так всегда. Но сейчас создалась очень трудная ситуация, ибо Евросоюз, включая Польшу, уходит от сжигания угля, делая акцент главным образом на восстанавливаемые источники энергии вроде ветряков и солнечных батарей. Но сейчас они не могут помочь. Вот почему на спасение жителей европейских стран от холода в этой кризисной ситуации пришел "Газпром" с его огромными запасами природного газа. И чем больше связей будет между структурами ЕС и "Газпрома" – вспомним, скажем, газопроводы "Ямал" и "Братство" – тем сильнее Европа ощутит свою энергетическую безопасность. Что касается других поставщиков газа, скажем, Норвегии или Алжира, то они явно проигрывают "Газпрому". Если кто-то в Европе захотел бы купить для жителей своего государства сжиженный газ, то, сделав заказ, пришлось бы ждать доставки по крайней мере в течение двух недель. А "Газпром" – тот важный игрок, чья реакция мгновенна. Думаю, что в обозримом будущем "Газпром" останется главным игроком на газовом рынке Европы", – сказал Анджей Шчесняк.

По его мнению, те европейские страны, которые напрямую сотрудничают с "Газпромом", тем самым усиливают как позиции своего бизнеса, так и свои политические позиции. Это касается, по словам эксперта, и проекта "Северный поток-2".

"Как первый проект "Северный поток", так и второй, а также другие газопроводы из России – все они в равной мере являются проектами как бизнеса, так и политики. История вообще любит повторения, а в данной геополитической ситуации главным игроком, который не хочет, чтобы между Россией и Европой развивались хорошие отношения, являются США. Так было еще во времена президента (США Рональда) Рейгана, то же самое мы видим сейчас. США считают, что хорошие отношения ЕС с Россией, а ранее с Советским Союзом станут угрозой для позиций США на Старом континенте. Мы видим, что немцы делают ставку на защиту своих интересов в сфере бизнеса, они хотят, чтобы после прокладки газопровода "Северный поток-2" их страна стала главным распределителем дешевого российского газа по всей Европе, позиция Германии очень сильна. Вот почему немцы так энергично пробивают через структуры ЕС более доброжелательное отношение к этому проекту вопреки недовольству США. А Польша еще в 90-е годы ХХ века сделала главную ставку не на защиту собственных интересов в бизнесе и экономике, а на укрепление политического союза с США. Это, разумеется, привело к определенным результатам. Слова властей Польши якобы о защите польских интересов в бизнесе являются лишь прикрытием для реальной сути дела", – считает Анджей Шчесняк.

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