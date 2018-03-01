Политолог прокомментировал возможный выход РФ из Совета Европы из-за ЕСПЧ

Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за политизации позиции ЕСПЧ, сообщают источники. Комментируя эту информацию в эфире радио Sputnik, политолог Вадим Трухачев высказал мнение, что многие европейские структуры нуждаются в реформировании.

Власти России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована, сообщили РИА Новости источники в профильных российских ведомствах.

"Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована", – сообщили собеседники агентства.

"При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает", – добавили они.

При этом отмечается, что "аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание".

"Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов", – отметили источники.

Собеседники агентства добавили, что "неправомерное лишение российских парламентариев права голосования в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы. – Прим. ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей".

"Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым", – пояснили источники в профильных российских ведомствах.

"Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы", – заключили источники агентства.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что ЕСПЧ, как и другие европейские структуры, нуждается в реформировании.

"Двойные стандарты в политике – вещи привычная, а в европейской политике – привычная вдвойне. Ярчайший пример двойных стандартов – это Гаагский трибунал, который превратился в судилище над сербами. Европейский суд по правам человека хотя и менее одиозная структура, но и там огромное количество решений вызывает очень большие вопросы, к слову, не только в России. Вопрос о том, что этот орган требует реформы, давно назрел. Многие дела там действительно политизированы. Однако в некоторых случаях ЕСПЧ оставался органом, куда наши граждане, которые пострадали, например, от обнаглевшего главы управы или начальника отделения полиции, могли обратиться. В этом смысле это будет потеря. Поэтому я бы сократил степень сотрудничества с ЕСПЧ, но полностью из него не выходил, строго оговорив, в каких случаях российские граждане могли бы туда обращаться", – сказал Вадим Трухачев.

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