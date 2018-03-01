РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог прокомментировал возможный выход РФ из Совета Европы из-за ЕСПЧ

14:0001.03.2018
(обновлено: 14:01 01.03.2018)
01810
© AFP 2018 / Patrick HertzogЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в СтрасбургеЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за политизации позиции ЕСПЧ, сообщают источники. Комментируя эту информацию в эфире радио Sputnik, политолог Вадим Трухачев высказал мнение, что многие европейские структуры нуждаются в реформировании.

Власти России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована, сообщили РИА Новости источники в профильных российских ведомствах.

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Политолог о взносах в ПАСЕ: над РФ издеваются, и она должна за это платить?
"Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована", – сообщили собеседники агентства.

"При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает", – добавили они.

При этом отмечается, что "аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание".

"Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов", – отметили источники.

Собеседники агентства добавили, что "неправомерное лишение российских парламентариев права голосования в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы. – Прим. ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей".

"Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым", – пояснили источники в профильных российских ведомствах.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
© AP Photo / Christian Lutz
Мнение: ЕСПЧ принял псевдорешение по ЮКОСу. Почему РФ должна его исполнять?
"Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы", – заключили источники агентства.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что ЕСПЧ, как и другие европейские структуры, нуждается в реформировании.

"Двойные стандарты в политике – вещи привычная, а в европейской политике – привычная вдвойне. Ярчайший пример двойных стандартов – это Гаагский трибунал, который превратился в судилище над сербами. Европейский суд по правам человека хотя и менее одиозная структура, но и там огромное количество решений вызывает очень большие вопросы, к слову, не только в России. Вопрос о том, что этот орган требует реформы, давно назрел. Многие дела там действительно политизированы. Однако в некоторых случаях ЕСПЧ оставался органом, куда наши граждане, которые пострадали, например, от обнаглевшего главы управы или начальника отделения полиции, могли обратиться. В этом смысле это будет потеря. Поэтому я бы сократил степень сотрудничества с ЕСПЧ, но полностью из него не выходил, строго оговорив, в каких случаях российские граждане могли бы туда обращаться", – сказал Вадим Трухачев.   

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена