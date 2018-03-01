Мнение: США придвинулись не на один шаг к порогу ядерной войны

Митинг у военной базы США в Сеуле против риторики президента США Дональда Трампа по отношению к Северной Корее

Митинг у военной базы США в Сеуле против риторики президента США Дональда Трампа по отношению к Северной Корее

В Совбезе РФ прокомментировали понижение США порога применения ядерного оружия. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев отметил, что ставка американцев на применение тактического ядерного оружия таит в себе огромную опасность.

Неоправданное понижение США порога применения ядерного оружия не может не отразиться на международной безопасности, цена ошибки – война, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"В обзоре ядерной политики прямо говорится, что США не исключают возможности принятия крайних мер в качестве ответного удара. Естественно, что неоправданное понижение порога применения ядерного оружия не может не отразиться на международной безопасности. При таком подходе цена ошибки – развязывание ядерной войны со всеми вытекающими непоправимыми последствиями для всего человечества", – сказал собеседник агентства.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что американцы сделали ставку на возможность применения тактического ядерного оружия, и в этом – огромная опасность.

"Это означает, с одной стороны, что уровень принятия решений понижен – когда и где применять снаряды, будет решать не президент. С другой стороны, использование тактического оружия снижает порог страха перед ним: американцы собираются все это применять в Европе, артиллерийские снаряды до Америки не долетят, поэтому в США есть ощущение, что они останутся в безопасности. Им хочется развязать войну так, чтобы при этом не пострадать самим", – сказал Дмитрий Журавлев.

С появлением ядерного паритета эта возможность исчезла, продолжил политолог. Но именно поэтому стали разрабатываться системы тактического ядерного оружия, и сегодня США вновь возвращаются к этой теме, отметил он.

"И это огромная опасность для человечества. Кто применит эти снаряды, что будет? Стратегическую ядерную ракету запускают по приказу президента, и он хорошо подумает, потому что ядерная война – это последняя война для всех. А тактическая – вроде как выживем. Поэтому тот сумасшедший, который попробует выжить, может найтись. И в этом смысле это грандиозная, принципиальная опасность. Но, к сожалению, наши американские коллеги нас не слышат, и сейчас они придвинулись не на один шаг к порогу этой войны. К тому же маловероятно, что "ограниченная ядерная война" окажется ограниченной, если война будет – против России", – заключил Дмитрий Журавлев.

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