Политолог рассказал, как долго в США будут говорить, что "русские идут"

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что "русские все еще идут" и президент Дональд Трамп должен защитить от них страну. Политический аналитик Александр Шпунт в эфире радио Sputnik прокомментировал это высказывание.

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон – считает, что "русские все еще идут" и президент Дональд Трамп должен перестать игнорировать этот факт и начать защищать от них Соединенные Штаты.

"Я говорю это как экс-госсекретарь США и американка: русские все еще идут. Наше разведсообщество побуждает Трампа действовать. Будет он по-прежнему игнорировать и капитулировать, или защищать нашу страну?" – написала она в Twitter

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт в эфире радио Sputnik объяснил, почему Хиллари Клинтон все время возвращается к теме "русской угрозы".

"Это абсолютно внутренняя американская история. Хиллари Клинтон с треском провалила выборы (президента США в 2016 году, – ред.), проиграла их Дональду Трампу. Она проиграла их не просто как Хиллари Клинтон, а как лидер Демократической партии. Единственное оправдание, которое она себе нашла – это "русское вмешательство". А поскольку вместе с Клинтон проиграл весь американский истеблишмент, столько обвинений в адрес Трампа – проигравших очень много. И поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что сколько Трамп будет у власти, столько будут говорить, что "русские идут"", – уверен Александр Шпунт.

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