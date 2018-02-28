Политолог прокомментировал слова Порошенко об украинских кораблях в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не готов принять корабли из Крыма без полуострова. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин отметил недальновидность позиции украинского руководства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов принять корабли из Крыма, которые остались там после референдума о воссоединении с Россией, только вместе с полуостровом.

"Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть ли там ремонт или комплектация. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом", — сказал Порошенко на пресс-конференции. Он добавил, что Украина будет прилагать для этого все усилия и "дипломатичные, и судебные, и cанкционные".

В начале января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам российского президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил недальновидность позиции украинского руководства.

"Когда украинские археологи через полторы тысячи лет будут вместе с нами раскапывать на территории Крыма остатки бывших украинских кораблей, то они, наконец, заберут их в свой музей как пример глупости и недальновидности нынешнего украинского руководства", — сказал Владимир Жарихин.

Крым стал российским регионом по результатам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит инициировали местные власти после государственного переворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года.

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