Мнение: нет такого бреда, который на Украине не может стать реальностью

Перерезавший горло прохожему боец "Азова" отделался штрафом. В эфире радио Sputnik политический аналитик Руслан Осташко высказал мнение, что пытаться понять логику в этом решении – немыслимая задача.

Бывший боец националистического полка "Азов", который осенью 2016 года смертельно ранил жителя Мариуполя, получил наказание в виде штрафа, сообщает

официальный сайт города со ссылкой на реестр судебных решений.

Отмечается, что конфликт возник "из-за политических убеждений". Мужчина подошел на улице к бойцу "Азова", стал грозить убийством, после чего завязалась драка, во время которой "азовец" нанес мариупольцу удар ножом в шею. Ранение оказалось смертельным. Суд признал бойца виновным по статье "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны" и приговорил к двум годам заключения. Однако затем лишение свободы заменили на два года служебного ограничения с ежемесячным вычетом 20% дохода военнослужащего в пользу государства.

В эфире радио Sputnik политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia.ru Руслан Осташко высказал мнение, что пытаться понять логику в этом решении – немыслимая задача.

"Это решение показывает, насколько низко ценится жизнь обычного человека на Украине. Там в тюрьму не могут посадить, если преступник якобы является "патриотом". Вообще нет такого бреда, который, к сожалению, на Украине сегодня не может стать реальностью. Мы искренне не понимаем, почему там это происходит. А для них это реальность, в которой они живут. Анализировать украинские события, особенно связанные с судебными решениями, и если в них замешаны участники так называемой АТО – это немыслимая задача. Этим, как мне кажется, нужно заниматься в большей степени психиатрам, чем юристам или политологам. Мы уже даже видим, как Европа реагирует. Если раньше там кричали про коррупцию на Украине, то, думаю, трендом 2018-2019 года будет тема соблюдения прав человека и вообще соблюдение законности на территории Украины", – сказал Руслан Осташко.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!