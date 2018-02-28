Николай Валуев о восстановлении ОКР в МОК: "я рад, но радоваться рано"

Международный олимпийский комитет (МОК) после проверки допинг-проб российских спортсменов, взятых на Олимпиаде в Пхенчхане, автоматически восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, заявил глава ОКР Александр Жуков.
По его словам, восстановление было увязано с окончанием допинг-тестов российских спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх. В письме, которое получил ОКР, написано, что МОК может подтвердить, что все остальные тесты олимпийских спортсменов из России являются отрицательными.
Пятого декабря 2017 года исполком МОК принял решение временно отстранить ОКР, допустив российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), где они выступали под олимпийским флагом.
В эфире радио Sputnik боксер-профессионал, депутат Государственной думы Николай Валуев приветствовал решение МОК, но выразил мнение, что история на этом может не закончиться.
"Я очень рад. Но радоваться рано – впереди Зимняя универсиада-2019, различные международные соревнования в России, и уже звучат призывы их бойкотировать. К сожалению, права Олимпийского комитета России восстановлены в тот момент, когда уже ничего не поменяешь. Наши ведущие спортсмены были отстранены от Олимпиады, хотя не были замешаны ни в каких допинговых скандалах. Так что можем увидеть еще много неприятных моментов. Например, международные соревнования в России со стороны WADA будут бойкотироваться путем невосстановления Российского антидопингового агентства. Так что новость о восстановлении прав ОКР, конечно, радостная, но может возникнуть какая-нибудь новая история", – сказал Николай Валуев.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!