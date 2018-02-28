Николай Валуев о восстановлении ОКР в МОК: "я рад, но радоваться рано"

Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. В эфире радио Sputnik боксер-профессионал, депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что история на этом может не закончиться.

Международный олимпийский комитет (МОК) после проверки допинг-проб российских спортсменов, взятых на Олимпиаде в Пхенчхане, автоматически восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, заявил глава ОКР Александр Жуков.

По его словам, восстановление было увязано с окончанием допинг-тестов российских спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх. В письме, которое получил ОКР, написано, что МОК может подтвердить, что все остальные тесты олимпийских спортсменов из России являются отрицательными.

Александр Жуков поблагодарил выступавших на Олимпиаде-2018 российских атлетов за то, что они выполнили условия МОК.

Пятого декабря 2017 года исполком МОК принял решение временно отстранить ОКР, допустив российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), где они выступали под олимпийским флагом.

В эфире радио Sputnik боксер-профессионал, депутат Государственной думы Николай Валуев приветствовал решение МОК, но выразил мнение, что история на этом может не закончиться.

"Я очень рад. Но радоваться рано – впереди Зимняя универсиада-2019, различные международные соревнования в России, и уже звучат призывы их бойкотировать. К сожалению, права Олимпийского комитета России восстановлены в тот момент, когда уже ничего не поменяешь. Наши ведущие спортсмены были отстранены от Олимпиады, хотя не были замешаны ни в каких допинговых скандалах. Так что можем увидеть еще много неприятных моментов. Например, международные соревнования в России со стороны WADA будут бойкотироваться путем невосстановления Российского антидопингового агентства. Так что новость о восстановлении прав ОКР, конечно, радостная, но может возникнуть какая-нибудь новая история", – сказал Николай Валуев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!