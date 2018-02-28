Политолог: США "благородно" используют Европу в качестве буфера

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США готовят страны НАТО к применению ядерного оружия против России. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что тем самым Вашингтон ставит под удар своих европейских партнеров.

Сохранение нестратегического американского ядерного оружия в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" препятствуют ядерному разоружению, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на конференции по разоружению в Женеве.

По словам министра, в рамках этих миссий, грубо нарушающих Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов.

"Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", – подчеркнул министр.

Он выразил надежду, что европейцы смогут сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия массового уничтожения, причем принадлежащего единственному государству, которое уже применило его против Хиросимы и Нагасаки.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что агрессивная позиция США ставит под удар европейских партнеров.

"В случае ответного удара пострадает Европа. Даже если учесть, что там находятся американские вооруженные силы, то пострадают именно страны Европы, жители Европы, экономика объединенной Европы. После чего американцы начнут договариваться, в случае конфликта, с Россией. Но договариваться они будут на руинах европейских городов. То есть, размещая тактическое ядерное оружие на территории Европы, американцы очень "благородно" ставят в качестве буфера между собой и РФ европейские страны. При этом США ничего не потеряют – в случае конфликта удар по их территории, скорее всего, нанесен не будет. Кроме того, они избавятся от экономического конкурента, который, несмотря на то, что во многом зависит от США, во многом составляет им конкуренцию и даже альтернативу. Именно так – не как дипломат, а как аналитик – я бы прочел заявления Сергея Лаврова", – сказал Богдан Безпалько.

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