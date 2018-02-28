Политолог: вокруг санкций идет игра "в хорошего и плохого полицейского"

Белый дом пообещал продолжить "жесткую" политику в отношении Москвы. Политологу Илдусу Ярулину ситуация напомнила известную игру. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Администрация США продолжит "жесткую" политику в отношении России и будет предпринимать различные шаги для защиты от возможного вмешательства в американские выборы в будущем, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы продолжим жесткую (линию) в отношении России, как делали это и в первый год (работы администрации Трампа)", — сказала Сандерс на брифинге.

Она добавила, что администрация США "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" вмешательство России в предстоящие американские выборы, причем "президент Трамп жестче к России, чем его предшественник".

Вместе с тем в странах ЕС все чаще звучат голоса в пользу постепенной отмены антироссийских санкций.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин высказал мнение, что ситуация вокруг санкций напоминает известную игру.

"Это похоже на игру в "хорошего и плохого полицейского". То есть Европа вроде бы готова пойти (на отмену санкций), если Россия пойдет на уступки, а Соединенные Штаты на отмену санкций не пойдут – будет дальнейшее усиление. Это попытка поиграть с российскими элитами: мол, надо как-то порешать вопрос с Украиной. Но на самом деле ничего нового нет. Просто в Европе происходят определенные процессы, они связаны с тем, что европейцы начинают страдать от слепого следования американскому диктату, поскольку основные потери от санкций вместе с Россией несет Европа. И она готова пойти на послабление, но ощущается шаткость положения – многое зависит от того, кто перехватит знамя лидерства в Европе. Поэтому мне кажется, что все это – "пробные шары", которые должны показать, как среагирует российское руководство: на "мягкий" европейский вариант или на "жесткий" американский", – сказал Илдус Ярулин.