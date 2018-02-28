Политолог о возможном ответе России на санкции: у нас много "козырей"

Ответ на возможные новые санкции США против РФ может быть дан в разной форме, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Как именно может ответить Москва, в эфире радио Sputnik предположил политолог Сергей Журавский.

Ответ Москвы на возможные новые санкции Минфина США в отношении РФ может быть дан в разной форме, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ответ может быть дан в разной форме", – сказал Рябков. При этом дипломат отметил, что "никакого автоматизма с точки зрения характера нашей реакции быть не может".

"Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по другому взглянуть на эту ситуацию. Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений", – подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее американские СМИ сообщили об обещании главы Минфина США Стивена Мнучина в течение 30 дней ввести против России новые ограничительные меры.

"Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", – сказал министр, слова которого процитировала в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik предположил, каким может быть ответ РФ на новые ограничительные меры США.

""Козырей" много. Это и с финансовой политикой может быть связано, и с промышленными технологиями, которые Россия поставляет на международный рынок, и некоторыми товарами, в поставках которых Россия является монополистом. Так что "козыри" у нас есть, их нужно просто выбрать", – считает Сергей Журавский.

По его мнению, России не нужно ни бояться новых ограничительных мер со стороны США, ни испытывать иллюзии по поводу возможности их скорого снятия.

"Насколько я знаю, единственная страна на сегодняшний день, с которой США сняли все введенные ими ранее санкции – это Ливия. По этому примеру мы можем понять, в каких случаях они бывают удовлетворены и снимают все свои претензии", – сказал Сергей Журавский.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.