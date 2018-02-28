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Политолог о возможном ответе России на санкции: у нас много "козырей"

12:0728.02.2018
(обновлено: 13:01 28.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ответ на возможные новые санкции США против РФ может быть дан в разной форме, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Как именно может ответить Москва, в эфире радио Sputnik предположил политолог Сергей Журавский.

Ответ Москвы на возможные новые санкции Минфина США в отношении РФ может быть дан в разной форме, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

"Ответ может быть дан в разной форме", – сказал  Рябков. При этом дипломат отметил, что "никакого автоматизма с точки зрения характера нашей реакции быть не может".

Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. 11 января 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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"Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по другому взглянуть на эту ситуацию. Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений", –  подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее американские СМИ сообщили об обещании главы Минфина США Стивена Мнучина в течение 30 дней ввести против России новые ограничительные меры. 

"Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", – сказал министр, слова которого процитировала в Twitter  корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik предположил, каким может быть ответ РФ на новые ограничительные меры США. 

""Козырей" много. Это и с финансовой политикой может быть связано, и с промышленными технологиями, которые Россия поставляет на международный рынок, и некоторыми товарами, в поставках которых Россия является монополистом. Так что "козыри" у нас есть, их нужно просто выбрать", – считает Сергей Журавский.  

По его мнению, России не нужно ни бояться новых ограничительных мер со стороны США, ни испытывать иллюзии по поводу возможности их скорого снятия.

"Насколько я знаю, единственная страна на сегодняшний день, с которой США сняли все введенные ими ранее санкции – это Ливия. По этому примеру мы можем понять, в каких случаях они бывают удовлетворены и снимают все свои претензии", – сказал Сергей Журавский. 

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Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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biruckow79
ничего не можете,развалили страну
12:47
28.02.2018
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Король Фей
"товарами, в поставках которых Россия является монополистом"
Это каких товаров?
12:44
28.02.2018
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v s
"Так что "козыри" у нас есть" :-)
Это , если двум Серёгам удастся изменить правила игры, типа "шестёрка бьёт туза."
12:29
28.02.2018
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дон Кихот
рябков, твоя фамилия идёт впереди тебя . знающие поймут
12:29
28.02.2018
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Василий Савин
Чудо, что наши либералы не успели слить нашу Родину в 90-е... Планы США, Европы и иже с ними "партнеров" всегда были предельно ясны - уничтожить и раздробить Россию. Из этого нужно и исходить. Необходимо корректировать законодательство в плане того, чтобы ни при каких силах, пришедших к власти в России не было никакой возможности отказаться от истинно русских ценностей и привести страну к потере суверенитета. Продажные либералы и псевдодемократы, финансируемые из-за рубежа и готовые за бабки не то, что Родину продать, а и мать родную - нам не союзники. Наша сила в правде и единстве нации.
12:28
28.02.2018
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Fur Li
Абстрактные рассуждения о мнимых "козырях" очень смахивают на блеф.
12:20
28.02.2018
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nay4ek nay4ek
Козырей много, да видимо рукава большие, все никак не достанем.
12:18
28.02.2018
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