Сенатор: в Сирии будет по принципу "кто не спрятался – я не виноват"

Тяжелая ситуация для мирного населения Сирии наблюдается в районах, которые контролирует коалиция США и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Сегодня наиболее тяжелая ситуация для мирного населения Сирии сложилась в тех районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции. После громких заявлений об освобождении от ИГИЛ* эти районы превратились в "черные дыры", ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей", – заявил генерал.
"Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как "гуманитарная катастрофа", которую упорно не хотят замечать её "освободители" из возглавляемой США международной коалиции. Сегодня в Ракке находятся всего около 40 тысяч жителей. В то время как к моменту начала штурма города коалицией там проживало более 200 тысяч мирного населения" – сказал он.
Российский генерал добавил, что ситуация в Ракке разительно отличается от положения в Алеппо, куда может приехать любой желающий и посмотреть на ход восстановительных работ, притом что США со своей стороны не рассматривают возможности начать аналогичные мероприятия в Ракке.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik объяснил причины тяжелой гуманитарной ситуации в контролируемых США районах Сирии.
"Я считаю, что это подтверждение тех мыслей, которые высказывало наше политическое руководство, представители МИДа, о том, что американцы не заинтересованы в борьбе с ИГИЛ* в Сирии, а заинтересованы в борьбе с режимом (президента САР Башара) Асада. Поэтому те территории, которые они контролируют, они используют для подготовки очередных боевых отрядов для решения все той же задачи. И пока они этим будут заниматься, война в Сирии не закончится", – считает Владимир Джабаров.
В то же время, отметил он, военная ситуация в Сирии складывается не в пользу антиправительственных сил.
"Я думаю, что все-таки это не может продолжаться бесконечно. Мы знаем, что нынешняя сирийская армия – не та, какой она была в 2013-2014 годах. Она восстановила свою боеспособность, плюс к этому она пользуется мощной поддержкой современного вооружения Российской Федерации. И я уверен, что в Сирии террористам не будет позволено вновь поднять голову. Есть такой принцип: "Кто не спрятался – я не виноват". Вот и пускай наши западные партнеры определяются: если они борются в Сирии с терроризмом, то пусть тогда реально участвуют в этой борьбе", – сказал Владимир Джабаров.
* Запрещенная в России террористическая организация
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