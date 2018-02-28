Сенатор: в Сирии будет по принципу "кто не спрятался – я не виноват"

В районах Сирии, которые контролирует коалиция США и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции, сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, заявили в Минобороны России. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik объяснил, с чем это связано.

Тяжелая ситуация для мирного населения Сирии наблюдается в районах, которые контролирует коалиция США и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Сегодня наиболее тяжелая ситуация для мирного населения Сирии сложилась в тех районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции. После громких заявлений об освобождении от ИГИЛ* эти районы превратились в "черные дыры", ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей", – заявил генерал.

Конашенков также отметил сложность гуманитарной ситуации в районе лагеря беженцев Эр-Рукбан, который находится в зоне ответственности американской военной базы в Эт-Танфе и где до 60 тысяч беженцев насильно удерживаются контролирующими лагерь группировками боевиков.

"Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как "гуманитарная катастрофа", которую упорно не хотят замечать её "освободители" из возглавляемой США международной коалиции. Сегодня в Ракке находятся всего около 40 тысяч жителей. В то время как к моменту начала штурма города коалицией там проживало более 200 тысяч мирного населения" – сказал он.

Российский генерал добавил, что ситуация в Ракке разительно отличается от положения в Алеппо, куда может приехать любой желающий и посмотреть на ход восстановительных работ, притом что США со своей стороны не рассматривают возможности начать аналогичные мероприятия в Ракке.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik объяснил причины тяжелой гуманитарной ситуации в контролируемых США районах Сирии.

"Я считаю, что это подтверждение тех мыслей, которые высказывало наше политическое руководство, представители МИДа, о том, что американцы не заинтересованы в борьбе с ИГИЛ* в Сирии, а заинтересованы в борьбе с режимом (президента САР Башара) Асада. Поэтому те территории, которые они контролируют, они используют для подготовки очередных боевых отрядов для решения все той же задачи. И пока они этим будут заниматься, война в Сирии не закончится", – считает Владимир Джабаров.

В то же время, отметил он, военная ситуация в Сирии складывается не в пользу антиправительственных сил.

"Я думаю, что все-таки это не может продолжаться бесконечно. Мы знаем, что нынешняя сирийская армия – не та, какой она была в 2013-2014 годах. Она восстановила свою боеспособность, плюс к этому она пользуется мощной поддержкой современного вооружения Российской Федерации. И я уверен, что в Сирии террористам не будет позволено вновь поднять голову. Есть такой принцип: "Кто не спрятался – я не виноват". Вот и пускай наши западные партнеры определяются: если они борются в Сирии с терроризмом, то пусть тогда реально участвуют в этой борьбе", – сказал Владимир Джабаров.

* Запрещенная в России террористическая организация