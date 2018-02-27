Эксперт: Киев возобновил импорт газа из ЕС? Это повод для горького юмора

"Нафтогаз" на период холодов возобновил импорт газа из Евросоюза, сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.
"Да, возобновили импорт из Словакии и немного из Венгрии", — цитирует Витренко агентство УНИАН.
По его словам, компания импортирует 12 млн кубометров топлива в сутки. Витренко заверил, что поставки не повлияют на цены "Нафтогаза" для промышленности на март этого года.
"Нафтогаз" прекратил поставки газа из ЕС с февраля. Накануне в компании заявили, что оставшегося газа в украинских подземных хранилищах (10,4 млрд кубометров) хватит до конца отопительного сезона, несмотря на сильные морозы.
По данным Укргидрометцентра, в последние дни февраля Украину ждет сильное похолодание и снег.
С ноября 2015 года Украина прекратила покупать газ у России, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года обязал Киев закупать не менее 4 млрд кубометров российского газа в год.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что покупать "Нафтогазу" у европейцев приходится все тот же российский газ, только по более высокой цене.
"Это значит, что те трейдеры, которые продают газ "Нафтогазу", выставят "Газпрому" более высокие заявки, и это приведет к новым рекордам экспорта российского газа. Конечно, было бы гораздо проще и дешевле "Нафтогазу" купить этот газ у "Газпрома" напрямую, но украинцы тянули и тянут с этим решением. Теперь они платят еще и европейским трейдерам дополнительные деньги, то есть цена газа, думаю, будет очень высокая. Сейчас на споте в Европе цена превышает 300 долларов. Значит, Украине нужно будет добавить 10-15% к этой цене, чтобы получить этот газ. Видимо, Украина очень богатая страна, если может переплачивать. Но это горький юмор, потому что все это достигается в ущерб своим же гражданам, для которых суммы счетов за газ продолжают увеличиваться", — сказал Алексей Гривач.
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