Мнение: чиновники на Украине считают санкции против России своей заслугой

Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала подход ЕС к санкциям против России. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что в Киеве будут и далее выступать за продление и ужесточение антироссийских санкций.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала "непродуктивной" практику продления каждые полгода Евросоюзом действия санкций против России.

"Мы видим продолжающуюся каждые полгода непродуктивную дискуссию о том, продлять ли санкции или нет", – сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая в Брюсселе на вопросы членов подкомитета Европарламента по безопасности и обороне.

По словам вице-премьера Украины, ЕС следует продлять сразу на один год действие санкций против РФ. "Другой вариант – рассмотреть усиление санкций. Неправильно, когда пытаются говорить, что санкции не работают. Если бы они не работали, Россия не была бы такой недовольной санкциями", – заметила она.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) 21 февраля согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. По информации источников в ЕС, состав списка останется прежним, будут лишь изменены данные некоторых его фигурантов. Предполагалось, что формально ограничительные меры будут продлены 26 февраля без обсуждения, однако Совет ЕС отложил решение из-за процедурных вопросов, а новой даты пока нет.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что украинские чиновники и далее будут выступать за продление и ужесточение антироссийских санкций.

"Безусловно, для всех украинских чиновников, которые считают антироссийские санкции своей, пожалуй, основной заслугой на государственных постах, было бы лучше, если бы санкции были введены раз и навсегда – безо всяких согласований и пересогласований. Потому что в своей ожесточенной борьбе против России, против всего российского, русского, против общего прошлого, они видят санкции единственным методом воздействия. Поэтому они будут высказываться в этом ключе и дальше, поскольку других рычагов повлиять на Россию – рациональных или нерациональных – у них нет", – сказал Александр Асафов.

Вместе с тем, считает он, такие предложения не поддержат в ЕС.

"Думаю, что голос украинских чиновников услышан не будет, поскольку для ЕС необходимость санкций давно уже находится под вопросом. Поскольку основная цель санкционного пакета и последующих ограничений – это обеспечение экономической, политической и военной экспансии США на европейский политический ландшафт. В Европе это понимают. Думаю, именно поэтому все чаще, например, немецкие политики говорят о том, что санкции нужно отменять, поскольку они вредят, в первую очередь, экономике европейских стран", – отметил политолог.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

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