Военный эксперт: ВМФ получит все корабли "адмиральской серии"

Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие - 2015 в Приморском крае

Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие - 2015 в Приморском крае

В России спроектировали корабельный двигатель пятого поколения. В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что это даст возможность завершить строительство еще трех кораблей "адмиральской серии".

Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило предварительное проектирование морского газотурбинного двигателя пятого поколения, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор завода Виктор Поляков.

"Совместно с отраслевыми институтами нами выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения. По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для Федеральной целевой программы", – сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (включает в себя "ОДК-Сатурн") заявил журналистам, что специалисты "Сатурна" разрабатывают корабельный газотурбинный двигатель пятого поколения. По его словам, дальнейшее развитие морских силовых установок может выразиться в увеличении мощности, а также повышении их КПД.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что рыбинскому предприятию удалось разработать замену украинским силовым установкам производства "Зорямашпроект", которые поставлялись в Россию до 2014 года.

"Двигатели "Сатурна" превосходят украинские по мощности, у нас намного лучше показатели по потреблению топлива, что очень важно – возрастает дальность похода кораблей. И очень приятно, что все произошло в очень короткие сроки. Поскольку судьба трех наших фрегатов "адмиральской серии" зависла в воздухе на заводе в Калининграде. Три первых фрегата Черноморского флота получили украинские двигатели – это "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Но остались еще три, без установки двигателей в корпус было невозможно их дальнейшее строительство, поэтому произошла задержка строительства этих кораблей. Теперь они будут достроены. У нас будет шесть кораблей черноморской "адмиральской серии". Но эти двигатели должны стоять и на так называемой "советской серии". Уже в этом году двигатели, несомненно, пойдут. Корабли, модернизированные фрегаты, которые будут строиться с учетом большего водоизмещения и с большим вооружением, очень быстро войдут в строй", — сказал Василий Дандыкин.

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