РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политик о "деле Маломена": у таких преступлений нет срока давности

16:5027.02.2018
(обновлено: 16:52 27.02.2018)
01930
© Фото : Официальный сайт Первого каналаЖурналист Первого канала Анатолий КлянЖурналист Первого канала Анатолий Клян
© Фото : Официальный сайт Первого канала
СКР обвинил подполковника ВСУ Николая Маломена в организации убийства российского телеоператора Анатолия Кляна. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник назвал действия офицера преступлением против человечности.

Следствие обвинило подполковника украинской армии Николая Маломена в организации убийства российского журналиста Анатолия Кляна, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Маломен занимал пост командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования "Центр". Именно он в 2014 году отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников, в котором ехал оператор "Первого канала". Анатолий Клян был ранен и вскоре скончался в карете скорой помощи.

Сотрудник правоохранительных органов в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Политолог о возбуждении СК дел против ВСУ: ни одна война не длится вечно
Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июня к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военных. Они хотели договориться и забрать сыновей, не желавших воевать. С женщинами ехали журналисты российских и украинских телеканалов, среди которых был и Клян.

Подчеркивается, что Маломен, осознавая, что в салоне автобуса находятся только гражданские лица, дважды отдал приказ открыть огонь. Украинские военные расстреляли автобус из автоматов АК-47.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что Маломену заочно предъявлено обвинение, вскоре он будет объявлен в розыск.

"Заочное обвинение и заочная форма осуждения – это очень сложный процесс. Во-первых, необходимо собрать доказательства – понятно, что не вызовешь Маломена и его подчиненных. Во-вторых, необходимо соблюсти правило – гарантировать право на защиту обвиняемому. Так что это непростая форма, и иногда нужно время, чтобы выйти на результат. Здесь же не будут уподобляться украинскому "кривосудию", когда, например, украинский генпрокурор (Юрий Луценко – ред.) с топором бегает за теми, кто митингует возле его дома, не соблюдая никаких норм украинского законодательства. Суд над Маломеном будет беспристрастным. Есть собранные доказательства, специально оформленные по процедуре. И, безусловно, его действия можно трактовать как преступление против человечности. АТО – это воинские преступления, это преступления против украинского народа, против человечности. Такие преступления сроков давности не имеют. И этот подполковник должен знать, что его ждет Гаагский суд, как и Петра Порошенко, который развязал эту войну", – сказал Владимир Олейник.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена