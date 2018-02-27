Политик о "деле Маломена": у таких преступлений нет срока давности

СКР обвинил подполковника ВСУ Николая Маломена в организации убийства российского телеоператора Анатолия Кляна. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник назвал действия офицера преступлением против человечности.

Следствие обвинило подполковника украинской армии Николая Маломена в организации убийства российского журналиста Анатолия Кляна, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Маломен занимал пост командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования "Центр". Именно он в 2014 году отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников, в котором ехал оператор "Первого канала". Анатолий Клян был ранен и вскоре скончался в карете скорой помощи.

Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июня к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военных. Они хотели договориться и забрать сыновей, не желавших воевать. С женщинами ехали журналисты российских и украинских телеканалов, среди которых был и Клян.

Подчеркивается, что Маломен, осознавая, что в салоне автобуса находятся только гражданские лица, дважды отдал приказ открыть огонь. Украинские военные расстреляли автобус из автоматов АК-47.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что Маломену заочно предъявлено обвинение, вскоре он будет объявлен в розыск.

"Заочное обвинение и заочная форма осуждения – это очень сложный процесс. Во-первых, необходимо собрать доказательства – понятно, что не вызовешь Маломена и его подчиненных. Во-вторых, необходимо соблюсти правило – гарантировать право на защиту обвиняемому. Так что это непростая форма, и иногда нужно время, чтобы выйти на результат. Здесь же не будут уподобляться украинскому "кривосудию", когда, например, украинский генпрокурор (Юрий Луценко – ред.) с топором бегает за теми, кто митингует возле его дома, не соблюдая никаких норм украинского законодательства. Суд над Маломеном будет беспристрастным. Есть собранные доказательства, специально оформленные по процедуре. И, безусловно, его действия можно трактовать как преступление против человечности. АТО – это воинские преступления, это преступления против украинского народа, против человечности. Такие преступления сроков давности не имеют. И этот подполковник должен знать, что его ждет Гаагский суд, как и Петра Порошенко, который развязал эту войну", – сказал Владимир Олейник.

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