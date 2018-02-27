Военный политолог: у США с Турцией – "большая проблема и незадача"

США под угрозой санкций призвали Турцию отказаться от покупки ЗРК С-400 у России, сообщили турецкие СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Сергей Судаков объяснил, какие, по его мнению, цели преследуют в данном случае Соединенные Штаты.

США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут ввести санкции, пишет Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Издание сообщает, что неназванный американский чиновник выразил беспокойство из-за покупки Турцией российских ЗРК, поскольку они могут "негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО", и допустил, что в свете недавно принятого конгрессом закона США могут ввести санкции в отношении Анкары.

"Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне", – заявил чиновник.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым язык угроз из-за закупок С-400, добавив, что Анкара изначально планировала приобрести средства ПВО у союзников по НАТО, но у них "вечно какие-то проблемы". В связи с этим Турция начала переговоры с другими странами и в декабре 2017 года подписала с Россией соглашение по поставкам ЗРК.

Анкара покупает две батареи, обслуживать их будет турецкий персонал. Кроме того, стороны договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков объяснил, какие, по его мнению, цели преследуют в данном случае Соединенные Штаты.

"США крайне заинтересованы в том, чтобы практически монополизировать рынок оружия. Долгие годы Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в продаже разных видов вооружений, и огромнейшая часть этого оружия приходится на долю стран НАТО. Турция с 1953 года является членом НАТО. И вот тут возникает самая большая проблема и незадача: Турция решает покупать стороннее оружие. Речь идет прежде всего о комплексах С-400, которые могут полностью "закрывать небо" на тех участках, где они расположены. То есть эти комплексы практически гарантируют беспилотную зону там, где они установлены, а подавить их практически невозможно", – отметил Сергей Судаков.

Он объяснил, почему, на его взгляд, Турция стремится проводить самостоятельную политику в сфере безопасности.

"Турция является членом НАТО, но при этом прекрасно понимает, что, например, когда произошел военный мятеж (15-16 июля 2016 года, – ред.) и сторонники Фетхуллаха Гюлена попытались захватить власть, то никакой помощи со стороны США оказано не было, а Фетхуллах Гюлен по сегодняшний день укрывается в Соединенных Штатах… В настоящее время (президент Турции) Реджеп Тайип Эрдоган выстраивает абсолютно самостоятельную политику, которая прежде всего не устраивает США. Ввиду этого Вашингтон пытается оказывать давление на Турцию… И Соединенные Штаты могут, конечно, вводить разного рода санкции против Турции – экономические, военные, ограничительные, санкции на въезд и так далее – но проблема в том, что чем больше будет таких санкций, тем больше будет стремление Турции к самостоятельности в сфере безопасности", – считает Сергей Судаков.

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