"Это глупость, это комплексы". Политолог о строевой песне эстонских солдат

Эстонские солдаты отказались петь про убийство русских, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш назвал подобные песни проявлением исторических комплексов.

Эстонские солдаты-срочники в одной из частей Сил обороны Эстонии отказались петь "Песню лесных братьев", в которой призывают убивать русских, и теперь боятся, что понесут за это наказание, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на директора правозащитного центра "Китеж" Мстислава Русакова.

Ранее на сайте "Китежа" появилась информация, что в одной из эстонских военных частей разучивают "Песню лесных братьев" в качестве строевой. Правозащитный центр направил в министерство обороны страны запрос с копией канцлеру права и уполномоченной по равноправию, чтобы разобраться в ситуации.

"Лесными братьями" неофициально называют националистические формирования, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР – Литвы, Латвии и Эстонии.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш назвал подобные песни проявлением исторических комплексов.

"Подобные строевые песни – это глупость, это комплексы. Ни в одной сильной армии не персонифицируется враг. И уж тем более не строится собственная храбрость, собственная доблесть на противопоставлении себя врагу. Если брать обычную строевую песню, то это либо история, либо прославление собственной доблести. А вытаскивание исторических комплексов в строевые песни – это, наверное, смешно, неразумно. Солдаты, которые отказались это петь, руководствовались нормальным здравым смыслом. Не всякую дурость нужно повторять", – сказал Кирилл Коктыш.

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