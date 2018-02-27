"Это глупость, это комплексы". Политолог о строевой песне эстонских солдат

Эстонские солдаты-срочники в одной из частей Сил обороны Эстонии отказались петь "Песню лесных братьев", в которой призывают убивать русских, и теперь боятся, что понесут за это наказание, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на директора правозащитного центра "Китеж" Мстислава Русакова.
"Лесными братьями" неофициально называют националистические формирования, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР – Литвы, Латвии и Эстонии.
В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш назвал подобные песни проявлением исторических комплексов.
"Подобные строевые песни – это глупость, это комплексы. Ни в одной сильной армии не персонифицируется враг. И уж тем более не строится собственная храбрость, собственная доблесть на противопоставлении себя врагу. Если брать обычную строевую песню, то это либо история, либо прославление собственной доблести. А вытаскивание исторических комплексов в строевые песни – это, наверное, смешно, неразумно. Солдаты, которые отказались это петь, руководствовались нормальным здравым смыслом. Не всякую дурость нужно повторять", – сказал Кирилл Коктыш.
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