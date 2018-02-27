РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Создать комбинации". Военный эксперт об обвинениях США по ДРСМД

12:4627.02.2018
(обновлено: 12:47 27.02.2018)
02080
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате ВиргинияВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Пентагон обвинил Россию в нарушении договора о РСМД. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что эти обвинения США носят ангажированный характер.

Россия провела испытания крылатой ракеты, заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг. По его словам, это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он отметил, что крылатую ракету наземного базирования SSC-8, которой в России присвоен индекс 9M729, якобы разработали и развернули "в нарушение ДРСМД".

"Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе", – заявил Трахтенберг.

Пуски крылатых сверхзвуковых ракет, архивное фото
© Фото : служба информации Тихоокеанского флота
Военный эксперт: США предъявляют России по ДРСМД "очень интересное" условие
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора. Конгресс США в военном бюджете, принятом в декабре, выделил средства на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает договор.

В МИД России ранее заявляли, что серьезно озабочены тем, что Вашингтон выдвигает ничем не подкрепленные аргументы, обвиняя Москву в нарушении договора. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что Москва неоднократно подтверждала приверженность обязательствам по соглашению, и каких-либо нарушений со стороны России не было. Он также указывал, что имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что все обвинения США в адрес России о якобы имеющихся фактах нарушения договора по РСМД носят ангажированный характер.

"Они не подтверждены какими-либо реальными данными и призваны оправдать развертывание в самих Соединенных Штатах Америки работ по созданию крылатой ракеты наземного базирования, что будет нарушать обязательства по РСМД. Обвинения США призваны, с одной стороны, демонизировать Россию, а с другой стороны, создать определенные комбинации по давлению на Москву", – сказал Игорь Коротченко.  

Он напомнил, что российская сторона неоднократно выдвигала конкретные  обвинения в адрес Вашингтона.

"Это касается использования в ходе испытаний противоракетных систем в качестве мишеней баллистических ракет средней дальности, использования беспилотников, оснащенных ударными комплексами вооружений большой дальности, что является нарушением договора по РСМД. Наконец, США начали развертывание в Европе противоракетных районов, в частности в Польше и в Венгрии – в стандартные пусковые установки могут быть размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк". Это конкретные обвинения России в адрес США, на которые американцы вообще не дают никакого ответа", – отметил военный эксперт. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"С больной головы на здоровую". Депутат об обвинениях НАТО по договору РСМД
Договор РСМД подписали 8 декабря 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 км. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. 

Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена