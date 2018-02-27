"Создать комбинации". Военный эксперт об обвинениях США по ДРСМД

Россия провела испытания крылатой ракеты, заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг. По его словам, это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Он отметил, что крылатую ракету наземного базирования SSC-8, которой в России присвоен индекс 9M729, якобы разработали и развернули "в нарушение ДРСМД".
"Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе", – заявил Трахтенберг.
В МИД России ранее заявляли, что серьезно озабочены тем, что Вашингтон выдвигает ничем не подкрепленные аргументы, обвиняя Москву в нарушении договора. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что Москва неоднократно подтверждала приверженность обязательствам по соглашению, и каких-либо нарушений со стороны России не было. Он также указывал, что имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.
В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что все обвинения США в адрес России о якобы имеющихся фактах нарушения договора по РСМД носят ангажированный характер.
"Они не подтверждены какими-либо реальными данными и призваны оправдать развертывание в самих Соединенных Штатах Америки работ по созданию крылатой ракеты наземного базирования, что будет нарушать обязательства по РСМД. Обвинения США призваны, с одной стороны, демонизировать Россию, а с другой стороны, создать определенные комбинации по давлению на Москву", – сказал Игорь Коротченко.
Он напомнил, что российская сторона неоднократно выдвигала конкретные обвинения в адрес Вашингтона.
"Это касается использования в ходе испытаний противоракетных систем в качестве мишеней баллистических ракет средней дальности, использования беспилотников, оснащенных ударными комплексами вооружений большой дальности, что является нарушением договора по РСМД. Наконец, США начали развертывание в Европе противоракетных районов, в частности в Польше и в Венгрии – в стандартные пусковые установки могут быть размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк". Это конкретные обвинения России в адрес США, на которые американцы вообще не дают никакого ответа", – отметил военный эксперт.
Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.
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