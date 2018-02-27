Эксперт разъяснил, зачем США проводят разведывательные полеты возле Крыма

Летательные аппараты США провели разведывательные полеты у российских границ, сообщили СМИ. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что активность воздушной разведки США будет только возрастать.

Американские самолет-разведчик EP-3 Aries и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk накануне провели разведывательные полеты у российских границ, свидетельствуют данные мониторингового ресурса CivMilAir, отслеживающего перемещение военной авиации.

Разведчик с бортовым номером 157326, вылетевший с авиабазы на острове Крит, совершил многочасовой полет у побережья Крымского полуострова и Краснодарского края.

Разведывательный дрон с бортовым номером 10-2043, в свою очередь, вылетел с авиабазы на острове Сицилия и также курсировал вдоль крымского и кубанского берегов.

С начала года американские военные самолеты многократно были засечены у российских границ. Ранее Минобороны России призвало США отказаться от подобных полетов, однако Пентагон ответил на это отказом.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация.

"Практика действий американской воздушно-технической разведки у границ РФ является стандартной с 2015 года. Они включают в себя полеты как пилотируемых разведывательных аппаратов, так и различных БПЛА типа Global Hawk, которые летают у границ Крыма и вдоль линии фронта в Донбассе. В том числе они мониторят системы российских ПВО на территории Крыма. И, согласно заявлениям представителей Пентагона, эта практика будет сохраняться и далее. Поскольку стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, средств на такую разведку с каждым годом выделяется все больше. Поэтому активность американских разведывательных аппаратов рядом с границами РФ будет только возрастать", – считает Борис Рожин.

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