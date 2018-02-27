Политолог назвал причину готовящихся США новых санкций против России

В США сообщили о намерении главы Минфина Стивена Мнучина ввести в течение 30 дней против России новые ограничительные меры. Политолог Владимир Зорин в эфире радио Sputnik предположил, какими будут эти меры.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что в течение 30 дней против России введут новые ограничительные меры.

"Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", – сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

В конце января, на следующий день после публикации Минфином "кремлевского доклада", Мнучин посетил сенатские слушания. Отвечая на вопрос о сроках введения новых санкций, он не назвал точных дат и заявил, что будет осторожен в предположениях, так как нужно "проделать много работы".

"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем", – отметил Мнучин.

На требования о более решительных мерах против России и ее руководства он ответил: "Очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций".

В отношении России в Соединенных Штатах принят либо готовится к принятию целый ряд санкций из-за ситуации в Крыму и Донбассе, а также из-за приписываемого России "вмешательства" в выборы.

Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин в эфире радио Sputnik предположил, какими будут новые меры.

"Я думаю, что в данном случае среди целей санкций в преддверии предстоящих (президентских, – ред.) выборов (в РФ, – ред.) – не столько экономические, сколько политические. Поэтому возможно не только усиление экономических мер в отношении тех или иных компаний, но и персональные санкции в отношении тех или иных лиц", – считает Владимир Зорин.

По его мнению, выдвигаемые в качестве повода для санкций аргументы носят случайный характер, а истинная их причина – желание США противостоять возглавляемым Россией интеграционным процессам на территории бывшего СССР.

"Вы знаете, лет шесть назад мне довелось писать предисловие к одной книжке западного исследователя, который, кстати, высказывался о России довольно доброжелательно. И он высказывал прогноз, что евразийский проект России обязательно столкнется с американским проектом видения мира. Тогда казалось невероятным, чтобы Запад в противодействии России пошел на острые решения. Но, как видим, пошел. И, я думаю, как бы мы ни вели себя сегодня, санкции будут, и повод всегда найдется", – сказал Владимир Зорин.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут ввести санкции.

Выполняя принятый прошлым летом закон, Минфин США 29 января опубликовал "кремлевский список", куда вошли практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели – более 200 человек. Доклад не влечет за собой автоматического введения санкций против них, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем.

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