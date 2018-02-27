Эксперт: ситуация в Восточной Гуте – слабо прогнозируемая

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на встрече в МИД Великобритании призовет британцев повлиять на боевиков в Восточной Гуте, сообщили источники в посольстве. Ситуацию в Сирии прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Григорий Лукьянов.

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на встрече в МИД Великобритании во вторник призовет британскую сторону повлиять на боевиков в Восточной Гуте с тем, чтобы последние соблюдали перемирие, сообщили РИА Новости источники в посольстве.

Яковенко планирует обсудить с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом выполнение резолюции Совбеза ООН 2401, которая "подается британской стороной на публику достаточно однобоко, со смещением принципиальных акцентов", сообщил источник. Встреча проводится по инициативе британской стороны.

"Посол призовет британскую сторону использовать все свое влияние, а оно у Лондона имеется, на вооруженные группировки, орудующие в Восточной Гуте и не только, с целью полного выполнения данной резолюции, что является залогом успешной реализации поставленных СБ ООН задач", – сказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что пригласил Яковенко прийти в МИД и сообщить о российских планах по реализации резолюции 2401 по Сирии. Это резолюция Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против террористических группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"*, "Аль-Каида"* и других лиц и организации, связанные с этими структурами.

Преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг Восточной Гуты.

"Ряд государств, в том числе Великобритания, рассматривают гуманитарную паузу как прелюдию к прекращению боевых действий как таковых, прекращению военному давления сирийских правительственных войск на находящиеся в Восточной Гуте вооруженные группировки. Что касается официального Дамаска, то здесь ожидания несколько другие. Гуманитарная пауза рассматривается как инструмент, с помощью которого можно вывести из Восточной Гуты мирное население в преддверии возобновления боевых действий, направленных на уничтожение вооруженных групп, связанных с "Аль-Каидой"*, "Исламским государством"* и иными структурами, в отношении которых режим перемирия не действует. В этой связи попытки дипломатов разных стран согласовать позиции продолжаются, но ситуация пока не прояснилась и позиции сторон в большей степени расходятся, чем сходятся. В этих условиях как гуманитарная, так и военная ситуация в районе Восточной Гуты остается слабо прогнозируемой", – считает Григорий Лукьянов.

* Запрещенные в России террористические организации

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