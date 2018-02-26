Политолог назвал причины высокого числа самоубийств в ВСУ

За время операции в Донбассе более 500 силовиков покончили с собой, заявил военный прокурор Украины. В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов высказал мнение, что к суицидам приводит ряд факторов.

Более 500 украинских силовиков покончили жизнь самоубийством за время проведения военной операции в Донбассе, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"За два месяца текущего года по два суицида в неделю (шестнадцать погибших от суицида) — эти скупые данные… Из почти 313 тысяч участников АТО (с 2014 года — ред.) — 518 человек совершили самоубийства", — сообщил Матиос на своей странице Facebook, опубликовав документы Единого реестра досудебных расследований.

По словам Матиоса, участники военной операции обязательно проходят психологическую реабилитацию, однако в 2017 году уровень обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества военнослужащих. Он отметил, что необходимо улучшить обеспечение прохождения психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников военной операции.

В эфире радио Sputnik политолог Института стран СНГ Денис Денисов выразил мнение, что к суицидам приводит ряд факторов.

"Очевидным остается тот факт, что людям, которые находятся в зоне конфликта со стороны Вооруженных сил Украины, очень сложно воспринимать действительность. Потому что, во-первых, они воюют против своих сограждан, против людей, с которыми жили бок о бок. Естественно, это откладывает негативный отпечаток на психологическое состояние украинских военных. Во-вторых, они не знают, за что они воюют. Ведь по факту они продолжают воевать за каких-то олигархов, которые находятся в Киеве. Кроме того, никто не отменял дедовщины, постоянных унижений. Известно о целом ряде расследований в так называемых добровольческих батальонах, когда вскрывались факты того, что взаимоотношения между представителями подразделений заканчивались летальным исходом. То есть здесь целый комплекс факторов, который в итоге влияет на очень высокий показатель самоубийств в ВСУ", — сказал Денис Денисов.



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