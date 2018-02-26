Политолог: гумпаузы в Восточной Гуте покажут, кто действительно хочет мира

В Восточной Гуте в Сирии с 27 февраля вводятся ежедневные гуманитарные паузы. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев назвал это решение ключевым.

В Восточной Гуте – районе Дамаска, где правительственные войска ведут операцию против террористов – со вторника, 27 февраля, по поручению президента России Владимира Путина ежедневно будут вводить пятичасовые гуманитарные паузы, объявил на коллегии министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401 (в ней все стороны конфликта призывают минимум на 30 дней прекратить столкновения). По поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9.00 до 14.00 ежедневно вводится гуманитарная пауза", – сказал Шойгу.

По его словам, для мирных жителей, желающих покинуть зону боевых действий, откроют гуманитарный коридор. Его координаты уже подготовлены и будут объявлены в ближайшее время. Как отметил глава Минобороны, Россия призывает ввести аналогичные гуманитарные коридоры в Эт-Танфе, где располагается контролируемый США лагерь беженцев Рукбан, еще один "очаг напряженности в отношении мирных жителей и беженцев".

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог

Дмитрий Евстафьев назвал решение о гуманитарных паузах ключевым.

"Это действительно очень важное решение, которое дает возможность мирным жителям в безопасном режиме постепенно выходить из района боевых действий. Причем выходить, легализуясь на территории, контролируемой законным правительством Сирии. Это, конечно, акт доброй воли со стороны России и официального Дамаска. С другой стороны, есть реальное понимание того, что в Гуте достаточно тяжелая гуманитарная ситуация, значительная часть мирных жителей не может выйти из района, в том числе потому, что боевики их держат фактически в заложниках. Это ключевое решение, которое показывает, кто заинтересован в нормализации ситуации в Гуте, а кто хочет сохранить этот исламистский анклав практически в центре страны", – сказал Дмитрий Евстафьев.

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