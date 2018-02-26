Мнение: отказ Киева от российской вакцины от кори – "политический идиотизм"

На Украине запретили продавать и использовать российскую вакцину от кори. В эфире радио Sputnik украинский политический обозреватель Владимир Скачко прокомментировал это решение властей.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи "Приорикс", зарегистрированную в России.

Соответствующее распоряжение ведомства опубликовано на его сайте.

По данным Госслужбы, эта вакцина производится итальянской фирмой "Фидия Фармацеутици С.п.а", а упаковкой и контролем качества занимается российская компания "Смит Кляйн Бичем-Биомед".

Как отмечается в распоряжении, партия вакцины запрещена на основании "установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства". Аптеки, в которых продается эта вакцина, обязаны ее изъять из оборота и утилизировать.

В эфире радио Sputnik украинский политический обозреватель, журналист Владимир Скачко назвал это решение "политической паранойей".

"Запрет на использование на Украине вакцины от кори – это чисто политическое решение, щедро сдобренное политической паранойей и шизофренией, сродни "я купил билет, но назло кондуктору пойду пешком". Украина давно пребывает в состоянии эпидемии кори, только за февраль умерло десять человек. Россия могла бы предоставить вакцину очень быстро, но поскольку официально она объявлена "агрессором", то у нее не хотят ничего брать. То есть идет борьба "до последнего украинца" ценой жизни простых украинцев, которые даже не подозревают, что они являются сакральными жертвами политического идиотизма. Украинские медицина и здравоохранение сегодня – это два кривых зеркала, полностью отражающих кривую украинскую действительность, состояние деградации, на дно которой упала нынешняя Украина", – сказал Владимир Скачко.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.