Востоковед: заявление коалиции США об Аль-Багдади – это предлог

Коалиция во главе с США считает, что лидер ИГ* Аль-Багдади жив. В эфире радио Sputnik востоковед Юрий Зинин предположил, что может стоять за этим заявлением.

Международная коалиция во главе с США не имеет стопроцентного подтверждения, что лидер группировки "Исламское государство"* Абу Бакр Аль-Багдади мертв, сообщил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Коалиция не имеет никаких четких доказательств на 100%, что он мертв. Предполагается, что он жив, в отсутствие доказательств. Поэтому мы продолжим его разыскивать", – сказал Диллон в ходе телефонного брифинга.

По его словам, коалиция продолжит поиски не только лидера ИГ*, но и других высокопоставленных представителей группировки.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин высказал мнение, что за этим заявлением стоит желание международной коалиции во главе с США осуществлять военные действия в Сирии, причем без согласия официального Дамаска.

"О судьбе Аль-Багдади нет четкого резюме – несколько раз были сообщения о его гибели, потом они опровергались. Поэтому вопрос остается открытым, пока не будут найдены точные свидетельства его гибели. Что касается заявления США, то за ним, скорее всего, стоит желание продолжить свое военное присутствие в Ираке и в Сирии, куда американцев официально никто не звал. Этим предлогом они хотят убедить и прессу, и общественное мнение в США и в мире, что нужно, мол, наращивать военную мощь, не стоять на месте, пока ИГ* не будет разгромлено", – сказал Юрий Зинин.

Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.