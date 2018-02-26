Эксперт оценил вероятность новой "большой войны"

К 2019 году на Ближнем Востоке может вспыхнуть новая масштабная война, которая фактически уже начинается, пишут американские СМИ. Эксперт Михаил Рощин в эфире радио Sputnik прокомментировал этот прогноз.

Нынешнее положение дел на Ближнем Востоке говорит о том, что к 2019 году между Ираном и Израилем может вспыхнуть война. С таким прогнозом на страницах The National Interest выступили специалист по национальной безопасности, бывший сотрудник администраций Рональда Рейгана и Джорджа Буша Рэймонд Тантер и эксперт по международным отношениям Айвен Саша Шихан.

С их точки зрения, прямой конфликт "уже происходит". Речь идет об инциденте, который произошел около двух недель назад, когда Израиль сбил иранский беспилотник, запущенный из Сирии, после чего атаковал иранские цели на ее территории.

Это закончилось тем, что сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16. Авторы напомнили, что после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обменялись резкими заявлениями.

Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности призвал Тегеран "не испытывать решительность Израиля". Зариф, выступая там же несколько часов спустя, заявил, что стал свидетелем "мультяшного цирка", который не заслуживает того, чтобы на него обращали внимание.

"Эти события станут начальными сценами новой более масштабной войны, если Тегеран будет и дальше пытаться укрепить свое присутствие в Сирии после "победы" над "Исламским государством"*, – считают авторы. С точки зрения Тантера и Шихана, в этой ситуации США должны активнее поддерживать Израиль, в том числе за счет поставок вооружений.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин в эфире радио Sputnik оценил степень обоснованности этого прогноза.

"На мой лично взгляд, очень сильно все преувеличено. Действительно, было столкновение, завершившееся тем, что израильский самолет был сбит. После этого все затихло и я, откровенно говоря, пока не вижу причин для резкого обострения. А что будет к 2019 году – это уже гадание на кофейной гуще", – сказал Михаил Рощин.

Он считает опубликованный американскими СМИ прогноз маловероятным.

"Иногда люди распространяют такие "ужастики", чтобы привлечь к себе внимание… С какой стати они (Израиль и Иран, – ред.) именно к 2019 году начнут войну? Тем более что, как мы знаем, прямой границы между Израилем и Ираном нет. Где они будут воевать? На территории Сирии? Это маловероятно", – заключил Михаил Рощин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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