"Вновь соврали". Эксперт о критике США астанинского процесса по Сирии

Посольство России в США раскритиковало заявления Госдепа о "провале" астанинского процесса по Сирии. В эфире радио Sputnik востоковед Саид Гафуров высказал мнение о том, чего добиваются в Вашингтоне.

Посольство России в США считает тенденциозными и противоречивыми заявления госдепартамента о "провале" процесса мирного урегулирования сирийского конфликта на площадке в Астане.

Комментируя принятую в субботу, 24 февраля, резолюцию 2401 СБ ООН, в которой были отмечены усилия России, Турции и Ирана как стран – гарантов астанинского процесса, посольство обратило внимание, что США поддержали этот документ.

"В этой связи обратили внимание на противоречащие американской позиции в ООН высказывания пресс-секретаря Хезер Науэрт, сделанные 22 февраля на брифинге Государственного департамента, о "провале астанинского процесса" в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Столь тенденциозные высказывания не могут не вызывать недоумение. Никому и в голову не придет говорить о "провале Женевы", несмотря на то, что за все годы с момента ее запуска там, к сожалению, пока так и не удалось добиться каких-либо значимых вех в сирийском политурегулировании", – говорится в комментарии посольства на странице в Facebook

"Мы никогда не ставили под сомнение значимость женевского процесса. Всегда были привержены международным обязательствам, заложенным в резолюцию СБ ООН 2254. Все, что хочет Россия, – это совместно с международным сообществом добиться скорейшего завершения антитеррористической операции в Сирии и помочь установлению в этой стране долгожданного прочного мира", – отмечается в заявлении дипмиссии.

В эфире радио Sputnik руководитель направления "Восток" интернет-портала "Правда.ру" Саид Гафуров высказал мнение о том, чего добиваются в госдепартаменте.

"Американцы делают хорошую мину при плохой игре. Их игра состоит в том, чтобы сорвать мирное урегулирование в Сирии, добиться своих целей, взяв его под свой контроль. Площадка в Астане с самого начала задумывалась не как самостоятельный процесс, а как вспомогательный, решающий задачи, которые просто не в состоянии решить женевский процесс. Когда он заходил в тупик, тогда начинали искать обходные пути, и Астана стала удачным способом это сделать. То есть настал момент, когда на женевском процессе вообще никаких подвижек не было, и тогда Астана стала именно таким обходным путем, который позволил обойти тупик. И это была его основная цель, а вспомогательная – это, конечно, принести на огромную территорию Сирии мир. Американцы пытаются эти цели сорвать, поэтому говорят не правду, а то, что им выгодно. Вот и соврали в очередной раз", – сказал Саид Гафуров.

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