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Эксперт: история с химоружием в Сирии приобрела детективный характер

13:2626.02.2018
(обновлено: 13:27 26.02.2018)
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© REUTERS / Khaled al-HaririХимические материалы и противогазы на складе в пригороде ДамаскаХимические материалы и противогазы на складе в пригороде Дамаска
© REUTERS / Khaled al-Hariri
Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с целью обвинить Дамаск в использовании химоружия, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Станислав Тарасов.

Лидеры незаконных вооруженных  формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить Дамаск в использовании химоружия, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР. 

"По имеющимся данным, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения", – говорится в сообщении.

Въезд в сирийский город Хан-Шейхун, предположительно атакованный химическим оружием
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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Также, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Кабун вечером 24 февраля военнослужащие сирийской Республиканской гвардии предотвратили теракт с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. "Машина выехала с территории, подконтрольной группировкам "Фейлак Ар-Рахман"* и "Джабхат Ан-Нусра"*", – отметили в ведомстве.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik напомнил, что Запад уже неоднократно обвинял Дамаск в применении химоружия, но эти утверждения так и остались бездоказательными.

"История с применением химического оружия приобретает такой интригующий, детективный характер. Американцы и их партнеры не раз обвиняли официальный Дамаск в том, что он якобы использует химическое оружие – но при этом ни разу не предоставляли никаких фактических доказательств. Известно, что российская сторона предлагала западным экспертам посетить ту зону, где якобы было применено химическое оружие – но те так это предложение и не приняли. И вот сейчас, когда разворачиваются серьезные события вокруг Восточной Гуты, опять появились сообщения, что Дамаск якобы мог там применить химоружие. Хотя есть данные, позволяющие утверждать, что отравляющие вещества могли применить, или готовятся применить радикальные исламистские группировки, чтобы потом свалить это на Дамаск", – считает Станислав Тарасов. 

Он предположил, что старые обвинения США в адрес Дамаска сейчас приобретают новый смысл в связи с курсом Вашингтона на фактическое расчленение Сирии. 

"Это старый сюжет, и в данном случае это связано с тем, что ситуация в Сирии меняется. Дамаск уже контролирует большую часть национальной территории. Но сейчас наступает новая фаза: о своих претензиях заявляют США, которые практически открыто говорят о своем желании фрагментировать Сирию. И в этом смысле сюжет с химическим оружием является, конечно же, не случайным", – полагает Станислав Тарасов. 

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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