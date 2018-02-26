"Русская линия". Военный эксперт об отправке в Сирию Су-57

Для российского ВПК крайне важно "обкатать" новейшую боевую технику, в том числе и истребители пятого поколения Су-57, в реальных боевых условиях – против террористов в Сирии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Отправка в Сирию четырех истребителей пятого поколения Су-57 говорит о начале этапа опытно-боевой эксплуатации новейших боевых машин, рассказал в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Это очень правильное решение – испытать этот самолет в реальных боевых условиях, и я всячески его поддерживаю", – сказал он.

Ранее СМИ сообщили о переброске на российскую базу в Хмеймим еще двух истребителей пятого поколения Су-57, теперь, по их данным, там находятся четыре самолета этой модели. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В четверг, 22 февраля, СМИ, опираясь на данные из социальных сетей, сообщали о приземлении в Хмеймиме двух Су-57. А в воскресенье, 25 февраля, израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимок, на котором, по его утверждению, запечатлены два российских истребителя Су-57 в Сирии.

Как отметил Виктор Баранец, для российского ВПК крайне важно "обкатать" новейшую боевую технику в реальных боевых условиях – против террористов в Сирии.

"За время участия российской группировки в Сирии мы проверили более 400 систем боевого оружия, стрелковой и боевой техники. Мне кажется, что сейчас, когда мы проверяем Су-57, это и есть самая настоящая "русская линия": это не глянцевые обложки журналов, на которых расхваливается Су-57, а это его проверка в реальной боевой обстановке. Ведь сейчас самое главное – проверить его в бою, тем более, в таком регионе, где разные температуры, интересная графика местности. Мне кажется, это справедливо и правильно во всех отношениях. Я получил данные, что наш Су-57 великолепно выполнил свою миссию в Восточной Гуте, на 100% поразив цели, которые были заложены в его компьютеры. Не исключаю, что все самолеты, которые приняты на вооружение в ВКС, пройдут обкатку в Сирии. Потому что самый строгий экзаменатор любых вооружений – это война. И Россия правильно делает, что обкатывает свои вооружения в борьбе с терроризмом", – сказал Виктор Баранец.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12-ти машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.

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