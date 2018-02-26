Политолог: Украина делает то, что для нее весьма опасно

В Верховной раде заявили, что Украина "осталась без друзей". Политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что нынешний курс Киева "разрывает" ситуацию в стране.

Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей", заявил депутат Верховной рады и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина".

"Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она в первую очередь привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере сегодня, нашими друзьями уже никак не являются", – сказал политик.

Депутат усомнился, что отношения Украины с соседями, в частности с Россией, смогут нормализоваться в ближайшее время. Однако он уверен, что когда Киев прекратит политику угроз, установить рабочие отношения с окружающими странами получится.

"Это неблагодарный будет труд. После того, что эти (украинская власть, – ред.) натворили, будет труд неблагодарный. Но мы сделаем этот труд, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае рабочие отношения", – сказал Рабинович.

В последнее время у Киева испортились отношения с Варшавой и Будапештом. Так, на Украине приняли закон об образовании, который ограничивает использование других языков на территории страны. По мнению венгерских властей, это нарушает права нацменьшинств.

В свою очередь, Варшава осуждает позицию Киева по героизации Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*, а также критикует регулярные акты вандализма по отношению к польским памятникам на Украине.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина "запуталась в друзьях".

"На Украине сейчас разгорается избирательная кампания и, разумеется, все заявления, которые делаются украинскими политиками, будут исключительно критичными к режиму (президента Петра) Порошенко. Поэтому заявление Рабиновича нужно рассматривать сквозь эту призму. Но доля истины в его словах есть. Очевидно, что потакая националистическим настроениям внутри (страны), заявляя о европейском выборе снаружи, ориентируясь на американские "гарантии безопасности", а также предпринимая попытки выстраивать различные сложные конфигурации с Россией, в том числе по торговому обороту, и одновременно принимая антироссийские законы, Украина запуталась в "друзьях"", – отметил Никита Исаев.

По его мнению, отсутствие у Украины четкого политического вектора может "разорвать" внутриполитическую обстановку.

"Украина сейчас не понимает, куда ей двигаться в международной политике. Для этого необходимо сделать ясный выбор. Если это США – значит США, их деньги и гарантии безопасности. Если это Германия и Польша – значит, нужно двигаться по этому вектору. Если выстраивать сбалансированные отношения с РФ – нужно подавать соответствующие сигналы. А Украина подает исключительно разнонаправленные сигналы. И это весьма опасно, поскольку разорвет внутриполитическую обстановку и обострит ее перед выборами до предела", – считает Никита Исаев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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