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Мнение: "победа над КНДР" Южной Корее уже не нужна

10:1826.02.2018
(обновлено: 10:21 26.02.2018)
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© AFP 2018 / Ed JonesДемонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в СеулеДемонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле
© AFP 2018 / Ed Jones
Сеул надеется на "конструктивный диалог" Пхеньяна и Вашингтона. Профессор Университета Кунмин Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik объяснил, почему.

Южная Корея рассчитывает на проведение диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами, заявил представитель Министерства по делам национального объединения.

"Мы надеемся, что Север и США при удобном случае начнут конструктивный диалог", – приводит его слова телекомпания NHK.

Ранее в Сеуле сообщили, что северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином заявила о готовности к переговорам c Соединенными Штатами.

В пятницу США объявили о введении дополнительных санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, они коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Дональд Трамп заявил, что эти ограничительные меры – самые мощные, которые Вашингтон когда бы то ни было принимал против иностранного государства. Против КНДР также действуют жесткие санкции ООН.

Пхеньян в ответ на введение санкций объявил, что санкционная политика США направлена на то, чтобы помешать улучшению отношений между двумя корейскими государствами.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik объяснил заявления южнокорейского представителя.

"С какой-то точки зрения сейчас интересы Южной Кореи ближе к интересам Северной, чем к интересам США – конечно, в краткосрочной перспективе. Дело в том, что в Сеуле крайне обеспокоены поступающими из Вашингтона намеками на то, что США всерьез готовятся к нанесению точечного удара по каким-то объектам на территории Северной Кореи. Такой удар с большой вероятностью может спровоцировать войну на Корейском полуострове. И эта война Южной Корее не нужна точно так же, как и Северной. Потому что КНДР, скорее всего, нанесет ответный удар, от этого пострадает не столько американская сторона, сколько южнокорейская. Ну и, кроме того, если уж совсем честно, никакая победа над Северной Кореей Южной Корее уже давно не нужна. Потому что победа и объединение страны на южнокорейских условиях сразу ребром поставит вопрос: а что же нам теперь делать, и где найти деньги, чтобы заплатить за это "счастье"? Южная Корея стремится к сохранению статус-кво. И сейчас, когда отношения обострились, вполне естественно, что намеки на возможность переговоров встречают в Сеуле с полным энтузиазмом", – отметил Андрей Ланьков.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Gorg_1972
Сеулу должно быть невероятно стыдно делать заявления о надежде на переговоры севера и сша, попраны честь и достоинство южно-корейского народа. Это КОРЕЙСКИЙ полуостров, полуостров одного корейского народа этому народу и вести переговоры. Нельзя так пресмыкаться.
10:45
26.02.2018
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Генрих Тевтонский
Уважаемые дамы и господа! Южная Корея должна сама стремиться к налаживанию связей с КНДР. Самое ошибочное это привлекать США к процессу примирения двух Корей. Соединённым штатам не нужен мир,они наоборот толкают Кореи к войне. Поэтому очень важно исключить участие США в этом процессе и показать военным НАТО на дверь и убрать американцев с их ракетами с территории Южной Кореи. Вот тогда можно будет начать диалог с КНДР и наладить экономические связи. Южная Корея должна сама снять все торговые ограничения с КНДР и не смотреть на реакцию США в этом вопросе.
12:13
26.02.2018
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