Эксперт о действиях коалиции США в Сирии: двойные стандарты незыблемы

В Сирии рассказали о гибели мирных жителей от авиаударов коалиции США. Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что американские СМИ привыкли замалчивать подобную информацию.

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревням в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли 29 мирных жителей, сообщает национальное агентство САНА.

Авиаударам подверглись селения Аш-Шаафа и Захрат-Аллюни. Помимо погибших, есть и десятки раненых.

На прошлой неделе сообщалось, что в той же провинции самолеты коалиции нанесли удары по деревне Хажин. В результате погибли 12 человек.

США и международная коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство"* действуют в Сирии без согласия и координации с официальным Дамаском и санкции Совета Безопасности ООН.

24 февраля Совбез принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительного перемирия, гарантирующего безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. В то же время вооруженные бандформирования продолжают обстреливать центр и окраины Дамаска.

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Последние сообщения о том, что под ударами американской авиации погибли мирные жители города Дейр-эз-Зор и провинции в целом, в очередной раз говорят о наличии постоянных двойных стандартов, которые исповедуют США. В Восточной Гуте, одной из зон деэскалации, оставшиеся джихадистские группы продолжают провокации: обстреляли российскую гуманитарную миссию, Центр примирения и просто жилые кварталы – но об этом молчат. А ответные удары вооруженных сил Сирии вызывают крик и негодование со стороны США и их партнеров: они говорят об очередной гуманитарной катастрофе, которую якобы устраивают "кровавые силы" сирийского режима. При этом о том, что происходит, когда коалиция во главе с США непропорционально применяет оружие, никто ничего не говорит. Достаточно вспомнить штурм Мосула, Ракки, которая была почти полностью уничтожена. Все остается по-прежнему: американская политика двойных стандартов незыблема", – полагает Владимир Фитин.

* Запрещенная в России террористическая организация

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