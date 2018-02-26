Мнение: санкции сохранятся, потому что растущий потенциал России мешает США

Санкции против России ввели навсегда, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Дело в том, что санкции против России ввели не за какое-то одно конкретное действие, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

По словам вице-премьера, для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что санкции против России ввели не за какое-то одно конкретное действие.

"Возможно, говорить "навсегда" — чересчур категорично, но санкции явно останутся надолго. На самом деле санкционный режим не связан с конкретным действием, например с воссоединением Крыма с Россией. Санкции были и до этого: мы помним список Магнитского, до этого — поправка Джексона-Вэника. Санкции — это центральная часть политики США в отношении тех стран, которые их не устраивают. А политика России категорически не устраивает США, потому что у России есть свой громкий голос. Политический, военный, экономический потенциал России растет, и все это сильно мешает США, отсюда и санкционный режим", — сказал Владимир Шаповалов.

Дмитрий Рогозин в ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, пояснил, что "сложности" есть, но меры приняты. "Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам", — рассказал вице-премьер.

Владимир Шаповалов отметил, что у России есть все необходимое для поддержания обороноспособности страны в условиях сохраняющегося давления извне.

"У России есть все необходимые ресурсы — от интеллектуальных до технологических. Все последние заявления американских политиков и экспертов можно свести к одному: Россия существенно опережает США в новых технологиях в вооруженных силах. Все новые российские разработки, которые уже поступают на вооружение, существенно превосходят американские аналоги, и это вызывает основную тревогу у США. Там достаточно активно проводят мысль о том, что они успешно прогоняют Россию с международных рынков. Это не так. Россия занимает второе место по экспорту вооружений, она является серьезным конкурентом для США. Более того, даже союзники США по НАТО, такие как Турция, активно покупают российское оружие и плевали они на мнение США и санкционный режим. Это указывает на то, что слова американских представителей — не более чем блеф", — считает Владимир Шаповалов.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут ввести санкции.

Отношения России и Запада ухудшились на фоне украинского кризиса. Москву обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Кроме того, Москва подчеркивает, что не является стороной украинского конфликта.

После введения ограничений западными странами Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!