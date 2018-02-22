Ветеран "Альфы": наши спецслужбы сработали на отлично

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Петербурге. Ветеран спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня сотрудники регионального управления ФСБ задержали выходца из Центральной Азии. По данным ведомства, он планировал атаки на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.

ФСБ продолжает оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

В декабре в Петербурге задержали семерых сторонников законспирированной ячейки "Исламского государства"*. Они намеревались устроить несколько взрывов, в том числе "в одном из культовых учреждений". Еще одну ячейку ИГ* разоблачили в Москве – террористы готовили нападения во время новогодних праздников.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение ФСБ.

"Мне кажется, чем ближе (президентские) выборы, тем активнее становятся наши, если прямо их называть, враги. Поэтому спецслужбы начеку и то, что сейчас сделано – это еще один "плюс" нашим органам, которые в этой ситуации работают на отлично. Но в любом случае расслабляться нельзя: ухо, как говорится, надо держать востро", – считает Сергей Гончаров.

По его мнению, результаты работы российских спецслужб по борьбе с террором очевидны.

"По сравнению с тем, что происходит сейчас в мире – теракты, массовые расстрелы и так далее – Россия является определенным "островком безопасности". И это говорит о том, что наша страна занимает по борьбе с террором ведущие позиции", – сказал Сергей Гончаров.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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